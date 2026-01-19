La crisi della RAM rende più care anche le DDR3

Un hardware più lento è meglio di nessun hardware. Ed ecco che l’impossibilità di trovare unità DDR5 a causa della crisi della RAM sta riportando in auge quelle più datate: DDR4 e persino DDR3, che meno di un anno fa davamo come fuori produzione. E ne sta persino aumentando i prezzi in modo fino a poco tempo fa impensabile. Il report di 3DCenter (link a fondo articolo) stima in un +219% il costo dei moduli di vecchia generazione tra il luglio scorso e oggi.

RAM: le vecchie DDR3 tornano di moda

L’analisi prende in considerazione nello specifico il mercato tedesco, ma la dinamica è la stessa a livello globale. I giganti dell’intelligenza artificiale stanno facendo razzia delle componenti in vendita per destinarle ai loro data center, lasciando a bocca asciutta gli utenti finali alle prese con l’assemblaggio di un nuovo computer o con l’upgrade di quello in uso.

Nello stesso periodo (da luglio a gennaio), il prezzo delle unità DDR5 è triplicato. Si registra un rallentamento importante del trend, dal +93% tra novembre e dicembre al +27,6% tra dicembre e gennaio, ma la situazione rimane critica.

SK hynix, uno dei tre più importanti protagonisti del settore, ha dichiarato che presto aumenterà i ritmi di produzione, ma si tratta di una buona notizia solo a metà. I chip HBM (High Bandwidth Memory) che usciranno dalle sue fabbriche saranno destinati a clienti enterprise come quei giganti dell’AI che abbiamo appena citato. È lì che al momento si registra la maggiore opportunità di guadagno ed è lì che si concentrano gli investimenti. Ha fatto lo stesso Micron, arrivando addirittura ad abbandonare il marchio Crucial tra i leader del mercato consumer.

Il terzo grande player è Samsung, che a sua volta non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’opportunità. Il gruppo sudcoreano ha lasciato intendere che presto alzerà i prezzi, con ripercussioni inevitabili sul costo dei dispositivi.