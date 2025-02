Le RAM DDR3 e DDR4 andranno presto fuori produzione

Il tempo per le più vecchie RAM DDR3 e DDR4 sembra ormai essere giunto al termine, dato che i due vecchi standard stanno per andare fuori produzione, per via della sempre più crescente domanda delle più recenti memorie DDR5 e HBM.

La produzione di RAM DDR3 e DDR4 verrà presto terminata

Già lo scorso anno, Samsung ha provveduto a terminare la sua produzione di memoria RAM DDR3 per via della relativa domanda in calo, con altri produttori al seguito. Lo stesso avverrà per le DDR4 a partire da quest’anno. Mentre lo standard più vecchio ha debuttato ormai quasi ben 18 anni fa, il secondo ha invece sulle spalle 11 anni, essendo stato rilasciato nel 2014, raggiungendo così la sua fine del ciclo di vita dopo un decennio di predominio nel mercato informatico.

Dopo il suo ingresso nel settore informatico e, in generale in quello dell’elettronica, nel 2020, la domanda per le DDR5 è progressivamente aumentata con un andamento piuttosto positivo allo stato attuale, nonostante la quota maggiore ancora occupata dalle DDR4. La fornitura di queste ultime, tuttavia, si ridurrà drasticamente nel corso di quest’anno. Come riportato dalla testata DigiTimes, specializzata nel settore informatico, la decisione di interrompere la produzione da parte di Samsung, Micron e SK Hynix, tra i principali attori nel mercato delle memorie, è stata fortemente influenzata dalla diminuzione dei profitti, conseguenti al calo della domanda.

Come anticipato prima, ciò è ovviamente dovuto alla sempre più crescente richiesta delle nuove RAM DDR5 e relative memorie HBM, ultimamente in costante aumento sia per quanto riguarda il mercato client che quello server. Ciò ha naturalmente spinto le case più grosse a spostare interamente la produzione verso la nuova generazione di memorie, in modo da garantire anche volumi di fornitura più numerosi.

Ciò non vuol dire tuttavia che le vecchie RAM DDR3 e DDR4 spariranno completamente dal mercato, almeno per ora, dato che altre realtà più piccole, come CXMT, ne approfitteranno per aumentare le proprie quote di mercato in tal senso.