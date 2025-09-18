Tesla cambia le maniglie, addio porte bloccate in emergenza

Immaginiamo di non riuscire ad aprire la portiera della Tesla. Non per distrazione, ma perché il sistema elettronico ha smesso di funzionare. Non è fantascienza, è successo davvero. Nove persone hanno fatto reclamo. Ora la NHTSA, l’ente americano che si occupa di sicurezza stradale, sta indagando su 174.000 Model Y del 2021.

Il problema? Le maniglie elettroniche che a volte semplicemente non rispondono. Il lato drammatico della storia, è che alcuni genitori hanno dovuto spaccare i finestrini per tirare fuori i bambini rimasti intrappolati dentro l’auto.

Tesla ripensa le maniglie delle auto dopo i casi di bambini intrappolati

L’Office of Defects Investigation punta il dito contro la batteria a bassa tensione (alimenta tutti i sistemi elettronici della macchina, non la trazione). Quando questa batteria fa i capricci o si scarica, non arriva abbastanza corrente alle maniglie elettroniche e si bloccano. E in caso di emergenza, trovare il rilascio manuale non è sempre intuitivo.

Tesla ha deciso di intervenire. Il responsabile del design Franz von Holzhausen ha annunciato un ripensamento completo delle maniglie, con l’obiettivo di unire il rilascio elettronico e quello manuale in un unico punto facilmente accessibile.

Oggi, il meccanismo varia da modello a modello. Nella Model S, la leva manuale è davanti ai comandi dei finestrini. Nella Model Y, è nascosta dietro una copertura nel fondo della portiera posteriore. In altri modelli, bisogna sollevare il tappetino sotto i sedili per trovare il cavo di emergenza.

Anche la Cina vuole dire basta alle maniglie invisibili

La questione non riguarda solo gli Stati Uniti. In Cina, i regolatori stanno valutando il divieto delle maniglie completamente nascoste, proprio perché complicano le operazioni di soccorso. Tesla sta studiando modifiche anche per quel mercato, dove la sicurezza percepita è sempre più legata alla semplicità d’uso.

I crash test non bastano: serve uscire dall’auto, non solo sopravvivere

I veicoli Tesla ottengono sempre ottimi risultati nei crash test. Ma come sottolinea Bloomberg, quei test misurano la sopravvivenza all’urto, non la capacità di uscire dal veicolo sani e salvi quando l’elettronica è fuori uso. E in un’auto sempre più digitale, il design deve pensare anche a ciò che accade quando la tecnologia fallisce miseramente.