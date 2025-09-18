Meta Hyperscape crea la replica VR della tua casa

Hyperscape è tra le novità più interessanti annunciate da Meta in occasione dell’evento Connect 2025 iniziato ieri. È una tecnologia che permette di creare repliche virtuali degli ambienti reali con un visore VR compatibile. Al momento, quelli supportati sono Quest 3 e Quest 3S. Un’iniziativa che conferma il rinnovato interesse del gruppo nei confronti di tutto ciò che riguarda il metaverso, nonostante ormai da tempo il focus si sia spostato sul settore dell’intelligenza artificiale.

Cos’è e come funziona Meta Hyperscape

Ha già preso il via il rollout, che sarà però graduale. Il risultato è di qualità fotorealistica, come testimonia lo screenshot qui sotto: è la cucina di Gordon Ramsay (sì, proprio quella della sua abitazione). In un primo momento, gli utenti avranno la possibilità di esplorare in modalità VR solo gli ambienti che loro stessi hanno creato, ad esempio le stanze della propria casa, ma in futuro sarà consentito condividerli tramite un link privato di invito.

Per completezza d’informazione, va specificato che il gruppo di Mark Zuckerberg aveva presentato Hyperscape già lo scorso anno, in occasione di Connect 2024. Il lancio è però avvenuto solo oggi. Sullo store di Meta sono già disponibili una demo e l’app Capture per creare repliche virtuali di ambienti reali.

La redazione del sito The Verge ha avuto modo di mettere alla prova quest’ultima, descrivendo la fase di scansione come piuttosto intuitiva, con suggerimenti mirati sugli oggetti ai quali avvicinarsi così che il sistema possa acquisire le informazioni necessarie. Una volta terminato il processo, i dati sono caricati sul cloud e l’elaborazione richiede alcune ore.

Tra gli altri annunci giunti dall’evento Connect 2025 ci sono quelli riguardanti gli occhiali Ray-Ban Display con schermo integrato, il modello Oakley Vanguard per lo sport e l’indossabile Neural Band che traduce i movimenti della mano in comandi, senza dimenticare un aggiornamento per il metaverso di Horizon Worlds.