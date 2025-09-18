Connect 2025: novità anche per Meta Horizon Worlds

La bolla del metaverso è scoppiata, con buona pace di chi ha scelto di credere e di puntare su questa tecnologia, soprattutto nel periodo COVID, quando ogni forma di interazione fisica era proibita. Eppure, Mark Zuckerberg e i suoi sembrano intenzionati a non gettare la spugna, anzi, a rilanciare. Durante l’evento Connect 2025, Meta ha annunciato un importante aggiornamento per Horizon Worlds.

Aggiornamenti per Meta Horizon Worlds

Per chi non ne è a conoscenza, Horizon Worlds è una piattaforma dalle dinamiche social in qualche modo paragonabile a Roblox. L’hype iniziale ha presto lasciato il posto a una sostanziale indifferenza, il numero degli utenti non è mai esploso. L’update svelato ora introduce una grafica migliore gestita da Horizon Engine, capace inoltre di incrementare le prestazioni e di dar vita a mondi virtuali più complessi, ospitando fino a 100 personaggi in contemporanea.

C’è poi anche l’editor Studio (nello screenshot qui sotto) attraverso cui i creatori potranno dar vita a esperienze VR immersive, potenziato dagli ormai immancabili strumenti AI, sia per la modifica degli elementi sia per perfezionare il comportamento degli NPC. Saranno sufficienti per invertire la rotta?

Nonostante l’interesse nei confronti d questo ambito sia scemato, Zuckerberg deve fare i conti con le conseguenze di una decisione radicale, presa nel 2021 quando ancora il mondo era alle prese con la pandemia: l’aver ribattezzato il gruppo che guida da Facebook a Meta, proprio per spostare il focus dai social network al metaverso. Poi sarebbe arrivato l’all-in sull’intelligenza artificiale, ma questa è un’altra storia.

Gli altri annunci dal Meta Connect 2025

Tra gli altri annunci arrivati dall’evento Connect 2025 ci sono quelli relativi ai nuovi occhiali smart Ray-Ban Display con schermo integrato, al modello Oakley Meta Vanguard progettato per gli sportivi, a un bracciale che interpreta i movimenti della mano e a novità software destinate ai visori Quest.