Horizon Worlds: il metaverso è poco frequentato

La piattaforma social VR di Meta non ha finora ottenuto un grande successo. L’azienda di Menlo Park ha quindi rivisto le stime iniziali per Horizon Worlds. Il numero di utenti previsti entro fine 2022 è stato ridotto da 500.000 a 280.000 al mese. In base ai documenti interni, i visitatori dei mondi virtuali sono attualmente meno di 200.000. Un dirigente aveva recentemente evidenziato la necessità urgente di miglioramenti per evitare un clamoroso flop.

Nel metaverso di Meta non c’è quasi nessuno

Mark Zuckerberg ha promesso di migliorare la qualità grafica, dopo la pubblicazione di un’immagine piuttosto “vintage”. Durante l’evento Connect dell’11 ottobre ha mostrato il suo avatar con le gambe, ma al momento le versioni digitali degli utenti sono ancora a mezzo busto.

Meta rivela che molti visitatori di Horizon Worlds non ritornano sulla piattaforma dopo il primo mese. Attualmente ci sono circa 10.000 mondi virtuali, ma solo il 9% sono visitati da almeno 50 persone. Molti non sono stati mai visitati. La frase “un mondo vuoto è un mondo triste” scritta su un documento testimonia l’attuale situazione. Un portavoce dell’azienda ha sottolineato che la costruzione del metaverso è un progetto pluriennale.

La maggioranza degli utenti accede ad Horizon Worlds con i visori Quest. Una fonte del Wall Street Journal ha svelato che oltre la metà dei dispositivi non viene usata da sei mesi. Il nuovo Quest Pro è troppo costoso (1.800 euro in Italia), quindi non permetterà sicuramente di incrementare il numero di utenti consumer. Meta ha previsto il lancio di una versione web per dispositivi mobile e computer.