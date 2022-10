Meta e metaverso: un paio di gambe per Horizon Worlds

Sul fatto che Horizon Worlds necessiti di miglioramenti significativi non ci sono dubbi. Sono gli stessi dipendenti di Meta ad affermarlo. Da dove partire, dunque? Dalle gambe. Fino a oggi, gli avatar rappresentati nel metaverso ne sono stati sprovvisti, ma la lacuna sta per essere colmata. L’annuncio è giunto da Mark Zuckerberg in persona , o meglio dalla sua riproduzione 3D in occasione dell’evento Connect.

Due gambe per gli avatar di Horizon Worlds

L’animazione è generata partendo dalla tecnica del motion capture, la stessa impiegata per creare i movimenti dei personaggi all’interno dei videogiochi. Il risultato è quello visibile nel filmato in streaming qui sotto (a partire dal minuto 59:42). Per poterne beneficiare sarà però necessario attendere fino al prossimo anno: il debutto è previsto nel corso del 2023. Queste le parole del CEO.

Sta per arrivare un’altra nuova funzionalità, probabilmente la più richiesta della nostra roadmap: le gambe.

Un tassello in più del puzzle che, nei giorni scorsi, ha visto anche l’annuncio di un nuovo visore dedicato alla realtà mista: il modello Quest Pro in vendita dal 25 ottobre al prezzo non esattamente economico di 1.799,99 euro. Includerà due display da 1800×1920 pixel, il processore Snapdragon XR2+, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una decina di sensori delegati a tracciare i movimenti. In dotazione anche i controller Touch Pro con unità Snapdragon 662 integrata.

Basteranno iniziative come queste a convincere della bontà del metaverso? Fino a oggi, almeno una parte delle promesse formulate non si è concretizzata e l’adesione ai progetti messi in campo sembra al di sotto delle aspettative.

