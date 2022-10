Notable e gli eNFT: il metaverso nella realtà

Gli autori del progetto li descrivono come NFT esperienziali, in grado di riportare il metaverso nella realtà, dando vita a una fusione tra dimensione digitale e mondo fisico: sono gli eNFT. A proporli è Notable, il primo marketplace dedicato in esclusiva a token collegati a esperienze reali da vivere in compagnia di vip e influencer.

Il primo marketplace per gli eNFT: nasce Notable

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Chain Lab e Velvet Media, unite dall’obiettivo comune di gettare le fondamenta per la nascita di un nuovo mercato a disposizione dei content creator. Tra le finalità perseguite, far sì che i fan possano essere sempre più vicini ai profili seguiti.

Il lancio è avvenuto nel dicembre 2021, dopo tre round di investimento e una IDO (Initial Decentralised Offer) accompagnata dalla contestuale quotazione su PancakeSwap dell’utility token NBL. Sia il progetto sia l’asset sono attualmente integrati con la Binance Smart Chain, ma sono già previste espansioni verso altre infrastrutture come Ethereum e Solana. Queste le parole di Luca De Zordo, CEO di Notable.

In questa fase iniziale e di test, hanno manifestato il loro interessamento una cinquantina di influencer, che complessivamente rappresentano oltre due milioni di follower e che metteranno a disposizione una decina di esperienze diverse. Per loro è un business. Infatti, l’utente, una volta acquistato il token, potrà anche valutare un investimento di medio-lungo termine, conservando il token sulla piattaforma o nel proprio wallet personale. Se dopo un certo periodo di tempo la popolarità dell’artista dovesse crescere, i suoi NFT aumenteranno di valore, e l’acquirente potrà rivenderli.

Il team è tutto italiano (e molto giovane), nonostante la sede del progetto sia localizzata a Dubai. Al momento la piattaforma è in fase beta ed entrerà a regime in futuro. Può essere già visitata all’indirizzo platform.notablenft.app. Nello screenshot qui sopra un esempio degli eNFT proposti.

