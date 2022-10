Kuniverse: nel metaverso con El Kun Agüero

Uno dei migliori attaccanti della sua generazione, l’argentino El Kun Agüero, sta per fare il suo ingresso ufficiale nel metaverso di The Sandbox con un progetto a lui dedicato: Kuniverse. Dopo aver militato nell’Atletico Madrid, nel Manchester City e nella propria nazionale, l’ex calciatore sarà protagonista di un’iniziativa in programma per il 6 novembre.

El Kun Agüero nel metaverso di The Sandbox con Kuniverse

Il progetto prevede il rilascio di una raccolta composta da 9.320 avatar sotto forma di NFT, realizzati in collaborazione con Eter Studio e classificati in cinque livelli di rarità: Football Kun, E-Kun, Future Kun, Robot Kun e Special Kun. I loro acquirenti avranno accesso a vantaggi esclusivi come la partecipazione a tornei eSports e la possibilità di vincere un viaggio per assistere ai mondiali di Qatar 2022. Di seguito il commento di Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox.

La popolarità di Kun Agüero ha contagiato le comunità globali di appassionati di calcio e videogame e siamo lieti di introdurlo nel metaverso aperto di The Sandbox. Non vediamo lìora di vedere il Kuniverse prendere vita come spazio creativo pieno di attività divertenti, non solo i fan del Kun, ma per tutta la comunità di The Sandbox.

El Kun Agüero non è la prima celebrità a entrare nel metaverso di The Sandbox. Prima di lui, per rimanere in tema calcistico, è toccato all’italiano Andrea Pirlo. Lo stesso trattamento è stato riservato anche a Jay Kay (Jamiroquai) e a Gordon Ramsay (Hell’s Kitchen).

