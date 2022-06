Pirlo nel metaverso con un murale NFT a New York

È un’iniziativa piuttosto originale quella che lega Ikonia, l’artista Jorit (all’anagrafe Ciro Cerullo) e The Sandbox. Il protagonista è Andrea Pirlo, il cui volto è stato dipinto come murale al numero 188 di Lafayette Street a New York, nel mondo reale. La stessa opera è disponibile anche in forma digitale nel metaverso di The Sandbox e proposta come NFT.

Arte, NFT e metaverso: Jorit dipinge Andrea Pirlo

Per quanto riguarda il Non-Fungible Token, è venduto come pezzo unico. Il suo acquirente si vedrà assegnata la proprietà dell’opera reale per un anno e i diritti perpetui su quella digitale, oltre alla possibilità di partecipare a una cena privata con l’ex calciatore e allenatore della Juventus. Queste le sue parole.

Il coinvolgimento in questo progetto è stato incredibilmente accattivante. Il murale di per sé è un’impresa straordinaria e una fantastica opera d’arte. Vederlo poi immortalato nel metaverso lascia a bocca aperta. Dare al compratore la possibilità di possedere un’opera d’arte nella realtà e nel metaverso rappresenta una rara opportunità ed è qualcosa che non ho visto in altri progetti simili.

Tutti i dettagli sono riportati sulle pagine del sito ufficiale nftpirlo.com dove è possibile anche prendere parte all’asta. Va subito detto che non sarà economico: la migliore offerta attuale si attesta a 15 ETH ovvero circa 26.500 dollari.

Come da tradizione per Jorit, il murale realizzato a New York ha dimensioni enormi: ben 15 metri di altezza e 6 metri di larghezza.

Chi desidera investire sulle realtà che animano il settore del metaverso lo può fare attraverso gli strumenti messi a disposizione piattaforma eToro MetaverseLife. Tra gli asset su cui puntare ci sono anche quelli legati a The Sandbox.

