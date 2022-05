Metaverso: The Sandbox ha appena acquisito Cualit

Investire sulle potenzialità delle tecnologie Web3 e blockchain, così come sulla crescita del metaverso, rimane una priorità assoluta per The Sandbox. Un’ennesima testimonianza arriva oggi con l’annuncio dell’acquisizione del team Cualit che diventa The Sandbox Uruguay. Le due realtà erano legate da una collaborazione già da oltre un anno, su progetti inerenti alle piattaforme decentralizzate.

Cualit è la nuova acquisizione di The Sandbox

Non è dato a sapere a quanto ammonta l’entità dell’investimento economico necessario per giungere con successo alla stretta di mano tra le parti. Quel che è certo è che la squadra così formata sarà impegnata nel migliorare e nell’animare lo spazio virtuale creato e le esperienze ad esso collegate, qualcosa che il gruppo definisce come in parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti . Riportiamo di seguito il commento di Arthur Madrid, CEO e co-fondatore di The Sandbox, incluso nel comunicato stampa giunto in redazione.

La tecnologia Web3 è in rapida evoluzione e crediamo che The Sandbox Uruguay ci aiuterà con l’esperienza del team nel Web design e nell’esperienza d’uso ad attrarre milioni di utenti. L’Uruguay è un posto fantastico per investire in tecnologia e vediamo una nuova generazione di sviluppatori che vogliono ripensare il modo in cui utilizziamo e possediamo i nostri dati attraverso il metaverso aperto.

Ad oggi, The Sandbox conta oltre 3 milioni di giocatori registrati. Di recente ha concluso la fase Alfa della Stagione 2, offrendo a 330.000 player la possibilità di provarla in anteprima. Proprio ieri abbiamo dato notizia su queste pagine dell’ingresso della band britannica Jamiroquai nel suo metaverso. Tra gli altri brand noti che hanno già aderito all’iniziativa lanciata figurano Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg e Adidas.

