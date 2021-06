Stellar Lumens si pone come rete open-source di tipo decentralizzato partita nel 2015 e ad oggi conta quasi 4 milioni e mezzo di utenti, soprattutto aziende.

Stellar Lumens è una blockchain che permette di scambiare qualsiasi forma di denaro tradizionale mediante il token Lumen.

Viene preferita per la sua estrema rapidità. Con possibilità di inviare denaro in altri paesi extraeuropei, abbattendo costi, lentezza ed altre problematiche. Un po' quelle caratteristiche insite in Ripple, tra le sue principali concorrenti. Sebbene Ripple sia una blockchain centralizzata.

Vediamo dunque cos'è Stellar Lumens, come investire in Stellar Lumens, i migliori wallet per custodirla, ecc.

Cos'è Stellar Lumens

Come detto nell'incipit, Stellar Lumens è una blockchain che mira a far velocizzare e rendere meno costose le transazioni di denaro in valute diverse.

Lanciata nel 2015, ha già visto svolgere sulla propria blockchain quasi 500 milioni di operazioni. I trasferimenti sono possibili grazie alla mediazione del token Lumen.

Stellar Lumens si caratterizza per la sua velocità e le commissioni contenute. Consentendo il trasferimento di denaro aggirando anche l'utilizzo del Dollaro americano.

Stellar Lumens come funziona

Come funziona Stellar Lumens? In pratica, la rete crea una “rappresentazione digitale” della valuta tradizionale o FIAT. Per cui, ogni qualvolta si effettua un deposito all’interno della rete, sono emessi nuovi token in rapporto 1:1.

L'utente che usa questo sistema, ha a disposizione un wallet che può essere messo in contatto anche con la propria home banking. Oltre ad effettuare pagamenti verso altri conti bancari.

Chi riceve i token potrà scambiarli anche con valuta tradizionale.

Dunque, Stellar Lumens si pone come intermediario tra due operatori. Ma senza i costi e i tempi di attesa che di solito impiegano quelli tradizionali.

Vengono così abbattuti i confini geografici tra i diversi Paesi, consentendo a chiunque di scambiare denaro e di effettuare acquisti con semplicità.

La Blockchain Stellar monitora la proprietà, fungendo da autentico “libro mastro” contabile, controllato da una rete di computer indipendenti che si occupano di verificare i registri ogni cinque secondi.

L’algoritmo alla base è lo “Stellar Consensus Protocol (SCP)”, progettato per funzionare con ogni tipo di moneta tradizionale.

L'inoltro di saldi ed operazioni avviene ogni 5 secondi e il costo di ogni transazione è alquanto irrisorio: 0,00001 dollari. Si pensi invece alle commissioni addebitate da banche o money transfer per medesime operazioni.

I “nodi” della blockchain sono rappresentati da server. I quali eseguono il “core software” della rete, occupandosi di pubblicare e controllare il registro.

Ogni volta che viene programmata un’operazione, i nodi verificano che sia stato addebitato/accreditato il giusto quantitativo di gettoni.

All’interno dei server viene pure conservata la copia di tutte le transazioni effettuate all’interno della blockchain.

La rete Stellar è costituita da centinaia di nodi sparsi in tutto il mondo, che comunicano tra loro mediante un algoritmo e un software condiviso. Risulta impossibile, quindi, attaccare la blockchain con attacchi informatici del tipo “denial of service”.

Non serve conoscere approfonditamente come funziona il meccanismo del consenso distribuito. Basterà usare una application programming interface (note più comunemente come API).

Stellar Lumens si distingue anche per il fatto che può connettersi agli endpoints per essere riconvertiti in valuta tradizionale totalmente spendibile.

La blockchain già gode di diverse partnership importanti, come IBM. Praticamente l'azienda informatica americana più longeva in attività e che, presumiamo, non ha bisogno di presentazioni.

Come e dove acquistare Stellar Lumens

Se vuoi possedere direttamente Stellar Lumens per utilizzarla in cambio di altre criptovalute o valute Fiat, o usarle nell'economia reale dove previsto, allora devi acquistarla tramite un Exchange di criptovalute.

Non sono molti gli Exchange che permettono di comprare questa criptovaluta con valute FIAT, dunque potresti dover prima acquistare Bitcoin o Ethereum, e poi usarle come intermediarie per arrivare a Lumens.

Tra gli Exchange che ti consigliamo per fare ciò puoi provare:

Coinbase

Coinsmart

Coinhouse

Wirex

BlockFi

BitPanda

Si tratta di piattaforme molto popolari per la sicurezza che offrono agli utenti iscritti e che si lasciano preferire per le commissioni che impongono agli utenti.

Se invece preferisci provare con il trading online, puoi utilizzare i Contract for difference, giacché ti permettono di speculare sui cambi di prezzo di Stellar Lumens sia al rialzo che al ribasso.

Inoltre, puoi sfruttare le potenzialità della Leva finanziaria, ricordandoti però sempre che si tratta di una arma a “doppio taglio“. Infatti, in caso di previsione errata, finirà per moltiplicare la tua perdita.

Per fare ciò, devi affidarti a broker autorizzati, con tanti servizi al seguito e con commissioni e spred ridotti. Così da ovviare a truffe e non dover subire costi elevati.

Tra i broker che ti consigliamo per il trading CFD su Stellar Lumens abbiamo:

IQ Option

eToro

FP Markets

Plus500

Trade.com

Capital.com

I migliori wallet

Se hai scelto di possedere direttamente Stellar Lumens, ricordati però anche di scegliere con la stessa attenzione i wallet presso cui custodirai i tuoi token.

Te lo diciamo poiché gli attacchi Hacker sono sempre dietro l'angolo e scegliere wallet poco sicuri, può comportare il rischio di subire furti dei propri fondi.

Sono 4 le tipologie di Stellar Lumens wallet che puoi scegliere:

le S-Pen : simili alle pen drive, con un piccolo schermo e dei tastini

: simili alle pen drive, con un piccolo schermo e dei tastini cartaceo : simile allo scontrino, dotato di un codice QR

: simile allo scontrino, dotato di un codice QR Software scaricabili sul Pc

scaricabili sul Pc App per smartphone o tablet

Tra i wallet di criptovalute che ti suggeriamo troviamo:

Ledger Nano X

Ledger Nano S

Keepkey

SafePal Wallet S1

Stellar Lumens coin conviene?

Comprare Stellar Lumens conviene? Dopo un periodo di calma piatta successivo al rialzo che ha investito molte criptovalute nel 2017 – trascinatosi per questa criptovaluta fino ad inizio 2018, quando ha sfondato quota 60 centesimi di dollari (massimo storico mai più raggiunto) – da inizio 2021, come tante altre Altcoin, sembra essersi svegliata dal letargo.

Ciò dimostra che Stellar è correlata all'andamento del Bitcoin, che pure ha vissuto un risveglio verso fine 2020, per poi calare verso la primavera. In effetti, anche Stellar ha raggiunto un massimo di 55 centesimi per poi di nuovo un po' affievolirsi. Sebbene il supporto di 0.50 $ sembra ormai consolidato.

Parliamo comunque di una criptovaluta ben posizionata nel panorama delle risorse crittografiche, uscita dalla Top ten dove è stata per qualche anno ma ancora in buona posizione tra le prime 20 per capitalizzazione di mercato.

Il suo utilizzo potrebbe ulteriormente espandersi, stringendo altre importanti partnership. Tutto dipenderà da come sarà implementato il suo progetto, se farà passi in avanti o rischia di farsi superare da altri progetti innovativi.

Il suo principale rivale, Ripple, pure sta perdendo un po' di colpi ultimamente. Dopo essere stato sul podio per diversi anni.

Puoi però approfittare delle oscillazioni di prezzo, in entrambi le direzioni, di Stellar Lumens con il trading CFD. Magari affidandoti ai nostri consigli riguardo i broker da utilizzare.

Previsioni su Stellar Lumens

Non è mai facile fare previsioni sulle criptovalute. Sappiamo quanto il loro valore possa modificarsi sensibilmente già da un giorno all'altro.

Nel caso di Stellar, nei primi mesi del 2021 non c'è stato un andamento ben definito, poiché quando la criptovaluta ha toccato i 55 dollari, ha finito per ritracciare.

In questi anni, inoltre, è stata abbastanza laterale come tipo di movimento. Può essere realistica una previsione che vede il suo minimo non scendere troppo sotto i 50 centesimi di dollaro, ipotizzabili $ 0,45.

Mentre al rialzo difficilmente andrà troppo oltre il suo massimo storico degli 0,60. Non essendoci riuscita quando il Bitcoin ha sfondato quota 63 dollari. Quindi, si ipotizza un massimo di $ 0,65.

Dunque, ricapitolando, prevediamo che il prezzo di Stellar Lumens possa muoversi in un range minimo-massimo tra gli 0,45-0,65 centesimi di dollaro.

Conclusioni

Stellar Lumens è una criptovaluta che prevede anche una Blockchain per le transazioni veloci e a basso costo. E' una delle concorrenti principali di Ripple.

Stellar Lumens ha vissuto il suo momento migliore a gennaio 2018, quando ha superato i 60 centesimi di dollaro di valore, per poi vivere una fase alquanto piatta.

Dal 2021, ha intrapreso un interessante rialzo di prezzo, come tante altre altcoin. Così da rinfocolare l'interesse degli investitori.

Puoi investire su Stellar o con il trading CFD o gestendola direttamente tramite Exchange.

Le nostre previsioni su Stellar Lumens vedono un range di prezzo tra 0.45-0.65 entro il 2021.