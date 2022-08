Gordon Ramsay porta Hell's Kitchen nel metaverso

C’è anche Gordon Ramsay tra coloro che hanno scelto di abbracciare la rivoluzione del metaverso. Il suo celebre reality Hell’s Kitchen, popolare in tutto il mondo (Italia compresa) fa il suo debutto all’interno del mondo virtuale di The Sandbox. Ecco in cosa consiste questa particolare iniziativa.

Hell’s Kitchen: Gordon Ramsay nel metaverso di The Sandbox

Si tratta della prima esperienza a tema culinario ad apparire all’interno di The Sandbox, resa possibile grazie alla stretta di mano siglata tra la parent company Animoca Brands e ITV Studios, casa di produzione britannica responsabile dello show televisivo. Queste le parole del celebre chef, il cui avatar sarà reso disponibile in edizione limitata per i giocatori.

Non c’è niente di più eccitante per me che l’esplorazione di un nuovo territorio, si tratti di creare un piatto d’autore, un nuovo concetto di ristorante, un nuovo show o, come nel caso di The Sandbox, di mettersi a sperimentare con un’esperienza virtuale. Sono stato affascinato da The Sandbox e dalla sua offerta di sperimentazione nel metaverso. Non potevo pensare a una piattaforma migliore per portare l’energia del mio ristorante e il marchio di Hell’s Kitchen nel mondo virtuale.

The Sandbox è tra le molte realtà presenti nel portafoglio di eToro MetaverseLife che la piattaforma mette a disposizione degli investitori per il trading. Ha già siglato partnership con oltre 300 aziende e brand tra i quali citiamo Warner Music Group, Ubisoft, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Atari e CryptoKitties.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

