Horizon Worlds: Zuckerberg promette miglioramenti

Per annunciare l’arrivo di Horizon Worlds in Francia e Spagna, Mark Zuckerberg ha mostrato un’immagine che ricorda la qualità grafica di Second Life, il mondo virtuale lanciato nel 2003 da Linden Lab. Ieri il CEO di Meta ha condiviso su Facebook e Instagram una nuova immagine con un dettaglio grafico decisamente superiore, promettendo miglioramenti per il metaverso dell’azienda di Menlo Park.

Miglioramenti grafici per Horizon Worlds

È chiaro che Zuckerberg ha commesso un grave errore di marketing con la pubblicazione della prima immagine. Dopo aver annunciato un investimento di oltre 10 miliardi di dollari per la creazione del metaverso e un aumento di 100 euro del prezzo del visore Meta Quest 2, un CEO non può mostrare un selfie VR con una qualità grafica “vintage”. Ovviamente non sono mancate le critiche e una serie infinita di meme su Twitter.

Ieri sera, Zuckerberg ha spiegato che la foto di bassa qualità è stata pubblicata “molto velocemente” solo per annunciare il lancio di Horizon Worlds in Francia e Spagna. La qualità grafica nel mondo virtuale è superiore e presto verranno introdotti ulteriori miglioramenti. Per conoscere le novità si dovrà attendere la conferenza Connect (forse ad ottobre). Questa è la seconda immagine condivisa dal CEO:

