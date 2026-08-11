Viaggio all'estero in arrivo? VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare con NordVPN

In vista di un viaggio all’estero è necessario avere una VPN illimitata, per proteggere la connessione e aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, e assicurarsi di poter contare su Giga per navigare, evitando la costosa tariffazione a consumo.

La soluzione giusta a queste due esigenze arriva da NordVPN: la nuova promo, infatti, garantisce uno sconto sul piano da 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO) oltre a un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM Saily.

Sfruttando questa proo, il costo della VPN si riduce a 3,33 euro al mese, con un piano di 28 mesi di utilizzo. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN sicura e illimitata che, tra le caratteristiche, include:

la possibilità di criptare il traffico dati

una politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento un network di migliaia di server p er spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica

er spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica l’accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account

Con la promo in corso, NordVPN è ora disponibile a un prezzo ridotto di 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (utilizzando il codice BLAZE4MO), e include 3 GB gratis per un’eSIM Saily.

La promozione è un’occasione ottima soprattutto per chi viaggia all’estero e ha bisogno di una VPN illimitata oltre che di Giga per navigare senza costi aggiuntivi. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.