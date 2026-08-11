 Viaggio all'estero in arrivo? VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare con NordVPN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggio all'estero in arrivo? VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare con NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e a una eSIM con 3 GB gratuiti, ecco la promo da attivare in vista di un viaggio all'estero.
Viaggio all'estero in arrivo? VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare con NordVPN
Sicurezza VPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e a una eSIM con 3 GB gratuiti, ecco la promo da attivare in vista di un viaggio all'estero.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

In vista di un viaggio all’estero è necessario avere una VPN illimitata, per proteggere la connessione e aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, e assicurarsi di poter contare su Giga per navigare, evitando la costosa tariffazione a consumo.

La soluzione giusta a queste due esigenze arriva da NordVPN: la nuova promo, infatti, garantisce uno sconto sul piano da 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO) oltre a un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM Saily.

Sfruttando questa proo, il costo della VPN si riduce a 3,33 euro al mese, con un piano di 28 mesi di utilizzo. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Attiva qui NordVPN

NordVPN

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN sicura e illimitata che, tra le caratteristiche, include:

  • la possibilità di criptare il traffico dati 
  • una politica no log che elimina il tracciamento
  • un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica
  • l’accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account

Con la promo in corso, NordVPN è ora disponibile a un prezzo ridotto di 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (utilizzando il codice BLAZE4MO), e include 3 GB gratis per un’eSIM Saily.

La promozione è un’occasione ottima soprattutto per chi viaggia all’estero e ha bisogno di una VPN illimitata oltre che di Giga per navigare senza costi aggiuntivi. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Truffa con smishing: INPS usa l'AI per verificare i documenti

Truffa con smishing: INPS usa l'AI per verificare i documenti
Calcio e pirateria, per i blocchi coinvolte anche le VPN

Calcio e pirateria, per i blocchi coinvolte anche le VPN
Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei

Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei
Hackera Apple Private Cloud Compute e riceve 150mila dollari

Hackera Apple Private Cloud Compute e riceve 150mila dollari
Truffa con smishing: INPS usa l'AI per verificare i documenti

Truffa con smishing: INPS usa l'AI per verificare i documenti
Calcio e pirateria, per i blocchi coinvolte anche le VPN

Calcio e pirateria, per i blocchi coinvolte anche le VPN
Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei

Valve Steam Machine: furto dei dati degli utenti europei
Hackera Apple Private Cloud Compute e riceve 150mila dollari

Hackera Apple Private Cloud Compute e riceve 150mila dollari
Davide Raia
Pubblicato il
11 ago 2026
Link copiato negli appunti