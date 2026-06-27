 Ban revocato: Claude Mythos 5 di nuovo disponibile
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Ban revocato: Claude Mythos 5 di nuovo disponibile

Il governo ha revocato il ban per Claude Mythos 5 (non per Claude Fable 5), ma l'accesso è consentito solo a circa 100 istituzioni statunitensi.
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Il governo ha revocato il ban per Claude Mythos 5 (non per Claude Fable 5), ma l'accesso è consentito solo a circa 100 istituzioni statunitensi.
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Anthropic ha comunicato che Claude Mythos 5 è nuovamente disponibile. Il governo statunitense ha revocato il ban imposto circa due settimane fa, dopo aver ricevuto una segnalazione da Amazon. Nessuna novità invece per Claude Fable 5. La notizia è arrivata quasi contemporaneamente al rilascio limitato di GPT-5.6 da parte di OpenAI.

Claude Mythos 5 per circa 100 istituzioni USA

I modelli Claude Mythos 5 e Fable 5 erano stati annunciati il 9 giugno. Anthropic ha implementato diverse protezioni per evitare abusi, in particolare per effettuare attacchi informatici. Nonostante ciò, l’azienda californiana è stata costretta a sospendere l’accesso in tutto il mondo per rispettare un ordine del Dipartimento del Commercio. Il ban è stato imposto perché era possibile effettuare il jailbreak di Claude Fable 5. Anthropic ha evidenziato che le vulnerabilità scoperte sono già note.

Nelle ultime due settimane ci sono stati diversi incontri tra i dirigenti dell’azienda e i funzionari della Casa Bianca. Gli ultimi negoziati sono stati guidati da Tom Brown (co-fondatore e Chief Compute Officer di Anthropic). Nella lettera inviata da Howard Lutnick (Segretario del Commercio) a Brown è scritto:

Ho stabilito che sono in atto adeguate misure di sicurezza per consentire ad alcuni partner fidati di accedere al modello Claude Mythos 5. Anthropic si è impegnata a collaborare con il governo degli Stati Uniti su protocolli, standard e rilasci dei suoi modelli.

Non è noto quali siano queste misure di sicurezza. La revoca del ban significa che non è più necessario chiedere una licenza per consentire l’accesso alle entità straniere (aziende, agenzie e singole persone). Non è stato tuttavia ripristinato l’accesso pubblico globale. L’uso di Claude Mythos 5 è consentito solo a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti (aziende e agenzie governative), quasi tutte partecipanti al Project Glasswing.

Questo è il comunicato ufficiale di Anthropic:

Dal 12 giugno abbiamo collaborato a stretto contatto con il governo degli Stati Uniti per ripristinare l’accesso a Claude Mythos 5 e Fable 5. Oggi, il governo ci ha comunicato che Mythos 5, il nostro modello di sicurezza informatica più robusto, può essere ridistribuito ad una serie di organizzazioni statunitensi che gestiscono e difendono infrastrutture critiche. Stiamo ripristinando rapidamente l’accesso per queste organizzazioni e continuiamo a lavorare con il governo per estendere l’accesso a Mythos 5 e rendere nuovamente disponibile Fable 5 per l’uso generale.

Il ban rimane quindi per i paesi europei (che avevano criticato la decisione del governo statunitense) e per Claude Fable 5 (probabilmente perché le protezioni non sono considerate sufficienti).

Fonte: Anthropic su X

Pubblicato il 27 giu 2026

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