Modelli AI cinesi sempre più potenti: ban negli USA?

L’amministrazione Trump ha bloccato il rilascio di Claude Mythos 5 e Fable 5 perché potrebbero essere utilizzati dai cinesi per attacchi informatici contro le infrastrutture critiche. Moonshot ha però dimostrato che la Cina non ha bisogno dei modelli AI di Anthropic. Secondo le fonti di Axios, il governo statunitense avrebbe valutato la possibilità di vietare l’uso dei modelli cinesi.

I tentativi di ostacolare la Cina sono inutili

Gli Stati Uniti hanno vietato l’esportazione delle GPU più potenti di NVIDIA e AMD per cercare di rallentare lo sviluppo delle tecnologie AI che potrebbero essere sfruttate anche dai militari. Le GPU sono arrivate lo stesso in Cina seguendo percorsi alternativi. Le aziende cinesi hanno inoltre ottimizzato i modelli, quindi sono sufficienti i chip dei produttori locali (ad esempio Huawei) per l’addestramento.

L’amministrazione Trump ha successivamente introdotto un controllo preliminare dei nuovi modelli. OpenAI ha dovuto attendere l’approvazione prima del rilascio di GPT-5.6, mentre Anthropic è stata costretta a disattivare l’accesso a Mythos 5 e Fable 5 (il ban è stato revocato a fine giugno). Questi tentativi di ostacolare l’uso dei modelli statunitensi da parte delle aziende cinesi non sono serviti a nulla. Anche il divieto di costruire nuovi data center potrebbe essere un “regalo” alla Cina.

Moonshot ha annunciato Kimi K3 con 2,8 trilioni di parametri che, in alcuni compiti, offre prestazioni superiori a Claude Fable 5 e GPT-5.6 Sol. Alibaba ha svelato l’anteprima di Qwen3.8 con 2,4 trilioni di parametri che offre prestazioni molto vicine a quelle di Claude Fable 5. Entrambi i modelli sono open source, quindi accessibili gratuitamente a tutti.

Hugging Face ha utilizzato il modello open source GLM-5.2 di Z.ai per analizzare i log e trovare le tracce dell’agente AI che ha eseguito l’attacco informatico. I costosi modelli proprietari non hanno funzionato. Molte aziende statunitensi iniziano ad usare i modelli cinesi, in quanto sono gratuiti e offrono prestazioni equivalenti o superiori a quelli di OpenAI e Anthropic.

Secondo le fonti di Axios, il governo vuole vietare l’uso dei modelli cinesi. Il Dipartimento del Commercio potrebbe inserire le aziende cinesi nella famigerata Entity List. Trump potrebbe invece firmare un ordine esecutivo per impedire ai provider cloud di ospitare i modelli cinesi, se non possono garantire la sicurezza. Le agenzie cyber potrebbero pubblicare un avviso di pericolo per consigliare alle aziende statunitensi di non usare i modelli cinesi.