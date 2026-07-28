Mappe offline, GPS e oltre 170 modalità sportive: Amazfit Balance 2 è super

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch affidabile che abbia tante funzioni, sia per lo sport che per la gestione del tuo corpo, approfitta di questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’Amazfit Balance 2 a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro.

Dunque come puoi vedere sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% che ti farà risparmiare 100 euro sul totale. È chiaramente una promozione interessantissima da non perdere. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Amazfit Balance 2 è un portento e oggi costa molto meno

L’Amazfit Balance 2 si presenta con un corpo in alluminio e display da 1,5 pollici protetto da un resistente vetro in zaffiro più doppi altoparlanti integrati per un audio nitido. Ha un cinturino in silicone con meccanismo di sgancio rapido e i pulsanti fisici per interagire con le varie funzioni. Offre poi una resistenza di grado militare con certificazioni per immersioni fino a 45 metri di profondità e impermeabilità fino a 10 ATM.

Ha la bellezza di oltre 170 modalità sportive con tracciamento multidispositivo avanzato, mappe scaricabili per 40.000 campi da golf e supporto per immersioni subacquee. È in grado di monitorare con algoritmi avanzati la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, l’ossigeno nel sangue e lo stress. Potrai parlare con l’assistente vocale Zepp Flow per consultare statistiche in tempo reale, avviare o mettere in pausa le attività e accedere a varie funzioni principali. Ha il GPS integrato con mappe offline e la bellezza di 21 giorni di autonomia di utilizzo tipico.

Una grandissima opportunità dunque per avere al polso uno smartwatch eccellente senza doverlo strapagare. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Amazfit Balance 2 a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.