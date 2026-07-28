HONOR Pad X9 Max: tablet per intrattenimento e produttività

HONOR ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Pad X9 Max. Il nome indica due caratteristiche del tablet, ovvero l’ampia diagonale dello schermo e l’elevata capacità della batteria. È particolarmente adatto alla fruizione di contenuti multimediali, ma è ottimo anche per la produttività grazie alla tastiera Bluetooth inclusa nel prezzo (la stilo deve essere acquistata a parte).

HONOR Pad X9 Max: specifiche e prezzo

HONOR Pad X9 Max ha un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 13 pollici con risoluzione 2.5K (2500×1560 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 700 nits. Il display ha ricevuto le certificazioni per l’assenza di sfarfallio e la bassa emissione di luce blu. Supporta anche lo standard IMAX Enhanced, quindi è perfetto per vedere il film Odissea di Christopher Nolan (se offerto dal servizio di streaming), sfruttando anche l’audio DTS:X dei quattro altoparlanti.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4/6 GB di RAM (+12 GB virtuali), 128/256 GB di storage, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, porta USB Type-C e batteria da 10.100 mAh che garantisce fino a 16 ore di autonomia con riproduzione video e supporta la ricarica rapida SuperCharge da 45 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. I prezzi sono 399,90 euro (4GB+128GB) e 499,90 euro (6GB+256GB). Acquistando il tablet sul sito di HONOR si può ottenere uno sconto di 50 euro fino al 27 agosto. La tastiera Bluetooth è in regalo. Caricabatteria SuperCharge (9,99 euro) e stilo (19,90 euro) possono essere acquistati in bundle.