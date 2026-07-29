 OPPO Reno15 PRO: leggero, performante, batteria top e foto eccellenti
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OPPO Reno15 PRO: leggero, performante, batteria top e foto eccellenti

Oggi puoi avere l'OPPO Reno15 PRO la 512 GB a un prezzo interessante, portandoti a casa uno smartphone che garantisce un'ottima esperienza.
OPPO Reno15 PRO: leggero, performante, batteria top e foto eccellenti
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Oggi puoi avere l'OPPO Reno15 PRO la 512 GB a un prezzo interessante, portandoti a casa uno smartphone che garantisce un'ottima esperienza.
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Se sei alla ricerca di uno smartphone performante ed equilibrato a un prezzo che non sia eccessivo, approfitta di questa promozione esclusiva che trovi su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello l’OPPO Reno15 PRO da 512 GB a 548 euro, invece che 749,98 euro.

Anche se il prezzo di listino su eBay non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul totale. E se preferisci puoi pagare in 3 comode rate da 182,67 euro a interessi zero con Klarna.

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OPPO Reno15 PRO a questa cifra è imbattibile

Possiamo dire con assoluta certezza che a questo prezzo è veramente difficile trovare uno smartphone migliore dell’OPPO Reno15 PRO. Partendo dal design notiamo subito la volontà di renderlo leggero e maneggevole, con un peso di soli 188 grammi e uno spessore di 8 mm. Non manca ovviamente la resistenza per l’acqua e la polvere con certificazione di grado IP69. Ha un generoso display AMOLED da 6,32 pollici con refresh rate ma da 120 Hz e luminosità massima da 1800 nit.

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Il sistema operativo è ColorOS 16.0, molto simile ad iOS, mentre il processore è un MediaTek Dimensity 8450 con 12 GB di RAM a supporto. La memoria interna invece è da 512 GB e garantisce quindi una grande possibilità di archiviazione. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da ben 200 MP con ultra grandangolare e teleobiettivo da 50 MP più fotocamera frontale sempre da 50 MP. Ciò si traduce in foto eccellenti. Anche la batteria dice la sua con una capacità eccezionale da 6200 mAh e ricarica massima da 80 W che lo riporta al 100% in meno di un’ora.

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Davvero un’occasione d’oro. Per non rischiare di perderla vai adesso su eBay e acquista il tuo OPPO Reno15 PRO da 512 GB a 548 euro, invece che 749,98 euro.

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Pubblicato il 29 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 lug 2026
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