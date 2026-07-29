Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 diventano webcam

I nuovi smartphone pieghevoli Samsung possono essere utilizzati come una webcam per il computer. È una funzionalità già offerta dal brand con quelli della serie Galaxy S26, così come da Google con i Pixel e alcuni altri marchi, ma fino a oggi assente sulla linea foldable del gruppo. Le cose sono cambiate con l’arrivo della nuova generazione.

I nuovi pieghevoli Samsung come delle webcam

La conferma è giunta dalle pagine del sito Android Authority, che ha pubblicato lo screenshot visibile qui sotto. È quello che mostra la schermata visualizzata collegando il telefono tramite un comune cavo USB-C. Tra le opzioni c’è anche Webcam . Non c’è bisogno di app o download aggiuntivi.

Vale per tutti i tre modelli appena annunciati ovvero Galaxy Z Fold8 con le sue proporzioni wide, Galaxy Z Fold8 Ultra che riprende il design delle versioni precedenti e Galaxy Z Flip8 con il suo form factor a conchiglia. L’aggiunta è legata alla presenza di One UI 9.0, preinstallata (anche se sui Galaxy S26 c’è ancora la 8.5).

L’utilizzo di dispositivi alternativi come webcam è una pratica comune almeno dai tempi della pandemia, quando molti sono stati obbligati a lavorare da remoto in smart working. Abbiamo visto i produttori di fotocamere reflex e mirrorless (Nikon, Canon, Fujifilm e Panasonic) e di action cam (GoPro) proporre soluzioni di questo tipo, rilasciando software dedicati.

Non solo sugli smartphone di Samsung

Come anticipato, la stessa funzionalità è presente su altri smartphone. Ho appena catturato lo screenshot qui sotto su un Google Pixel 9a. La schermata compare subito dopo aver collegato il telefono al computer con un cavo USB-C (non è necessario che sia quello in dotazione), toccando “In carica tramite USB” nell’area notifiche.

Successivamente, il dispositivo è indicato come Android Webcam su piattaforme come Meet o Teams. È possibile utilizzare sia la fotocamera anteriore sia quella posteriore, a scelta.