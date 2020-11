Anche Nikon ha rilasciato uno strumento che trasforma alcune delle sue fotocamere (mirrorless e reflex) in dispositivi per lo streaming e per partecipare a videochiamate o videoconferenza: si chiama Webcam Utility ed è disponibile per il download gratuito su computer con sistema operativo Windows e macOS. Richiede la connessione del dispositivo tramite cavo USB.

Webcam Utility consente di utilizzare una fotocamera Nikon come webcam quando è collegata a un computer tramite USB. La fotocamera funzionerà come webcam quando Webcam Utility è selezionata come fotocamera esterna in un’app per conferenze via Web.

Nikon Webcam Utility su Windows e macOS

Questi i modelli compatibili: Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 e D3500. Di seguito un video che mostra il processo di configurazione del software.

I servizi supportati citati direttamente da Nikon sono Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet, ma non è da escludere che anche altri risultino compatibili. Chiudiamo con alcune precisazioni pubblicate nella scheda della Webcam Utility.

Selezionare il modo P, S, A o M quando si utilizza una D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 o D3500;

i microfoni della fotocamera non sono supportati. Utilizzare un microfono esterno o il microfono in dotazione con il computer;

la temperatura della fotocamera potrebbe aumentare e Live View potrebbe terminare dopo lunghi periodi di utilizzo, attendere che la fotocamera si raffreddi;

l’utilizzo di Live View aumenta il consumo della batteria ricaricabile;

chiudere Nikon Transfer 2 e Camera Control Pro 2 prima di collegarsi alla fotocamera;

le dimensioni del fotogramma sono 1024×768 pixel.

Altri produttori del mondo imaging che negli ultimi mesi hanno fatto altrettanto sono Panasonic, Canon, GoPro, Fujifilm e Olympus.