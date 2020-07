Nonostante il recente annuncio dell’uscita dal mercato imaging, Olympus conferma l’intenzione di continuare a fornire supporto a coloro che fin qui hanno scelto una fotocamera del marchio: oggi il rilascio di un software che trasforma la fotocamera in una webcam così da poterla utilizzare per le comunicazione da remoto, le videochiamate e le videoconferenze senza dover ricorrere a complicate soluzioni di terze parti.

Olympus OM-D Webcam beta in download su PC

La versione beta di Olympus OM-D Webcam è offerta in download gratuito (link a fondo articolo) su computer con sistema operativo Windows. Al momento quella destinata a macOS non è stata pubblicata e non è chiaro se arriverà in futuro. Sono cinque i modelli supportati, con la compatibilità che si spera possa essere ampliata più avanti: E-M1X, E-M1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M5 Mark II. Ecco il suo funzionamento.

Il processo di setup è semplice e per connettere la fotocamera al PC non serve altro se non il cavo USB fornito in dotazione. È così possibile utilizzare l’accoppiata corpo macchina e ottica per partecipare a riunioni senza compromessi in termini di qualità su servizi come Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e così via.

Utility di questo tipo sono state lanciate nei mesi scorsi anche da Canon con EOS Webcam Utility, Panasonic con LUMIX Tether for Streaming e da Fujifilm con Fujifilm X Webcam. In tutti i casi l’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di chi per via della crisi sanitaria si è trovato a dover fare i conti con la configurazione di un setup dedicato a smart working, didattica a distanza e comunicazione da remoto.