Apple iPad Air: ufficiale il nuovo tablet con chip M4

Come anticipato a fine febbraio è iniziata oggi la “3 giorni” di Apple che culminerà il 4 marzo con gli hands-on riservati alla stampa specializzata a New York, Londra e Shanghai. I primi prodotti annunciati sono iPhone 17e e iPad Air con chip M4. Gli utenti italiani potranno ordinare le due versioni del tablet dal 4 marzo.

Apple iPad Air: specifiche e prezzo

Il nuovo iPad Air conserva il design del predecessore e quasi tutte le specifiche. La principale novità è rappresentata dal processore Apple M4 con CPU a 8 core, GPU a 9 core e Neural Engine a 16 core. Le prestazioni sono migliorate del 30% rispetto al modello con chip M3. La dotazione di RAM è aumentata a 12 GB con larghezza di banda a 120 GB/s.

L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiornato la connettività. Nel tablet c’è ora il chip N1 per Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Thread, affiancato dal modem 5G C1X con prestazioni migliorate del 50% rispetto al modello precedente e supporto eSIM. Entrambi sono proprietari, quindi Apple non usa più chip di terze parti.

Queste sono le altre specifiche: schermo Liquid Retina da 11 e 13 pollici con risoluzione di 2360×1640 e 2732×2048 pixel, 128/256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica grandangolo, fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel (sul lato lungo), altoparlanti stereo, due microfoni, Touch ID, porta USB Type-C, bussola, GPS, giroscopio, accelerometro, barometro e sensore di luce ambientale.

Il sistema operativo è iPadOS 26. Sono ovviamente supportate le funzionalità AI di Apple Intelligente e Siri. Quattro i colori disponibili al lancio: blu, viola, galassia e grigio siderale. I prezzi base in Italia sono 669,00 euro (11 pollici) e 869,00 euro (13 pollici).

I due modelli potranno essere ordinati sul sito di Apple dal 4 marzo. Saranno nei negozi dell’azienda californiana a partire dall’11 marzo. Gli accessori sono Apple Pencil USB-C (89,00 euro), Apple Pencil Pro (149,00 euro) e Magic Keyboard (329,00 euro).