Apple annuncerà almeno 5 prodotti in 3 giorni

Apple ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo il 4 marzo in tre città (New York, Londra e Shanghai). In realtà, nell’invito è scritto “esperienza“, non “evento“. Inoltre non ci sarà nessuna diretta streaming. Secondo Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), gli annunci verranno effettuati a partire dal 2 marzo.

5 nuovi prodotti in 3 giorni

Secondo Gurman, Apple dovrebbe annunciare almeno 5 prodotti in 3 giorni a partire dal 2 marzo. Il 4 marzo indicato nell’invito è il giorno in cui i giornalisti potranno vedere e toccare i nuovi dispositivi nelle suddette città. Solitamente l’azienda di Cupertino non organizza un hands-on se non c’è un nuovo design da mostrare. In questo caso, il nuovo design dovrebbe essere quello del MacBook economico con chip A18 Pro.

Molto probabile anche l’annuncio del nuovo iPhone 17e, considerato che l’attuale iPhone 16e è stato svelato a metà febbraio 2025. Gurman prevede inoltre l’arrivo dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M5 Pro e M5 Max o dei MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M5 (non è da escludere la presentazione di entrambi).

Gli altri due prodotti potrebbero essere iPad Air da 11 e 13 pollici con chip M4 e iPad con chip A18. Un indizio sul lancio imminente dei dispositivi arriva dalle poche unità dei vecchi modelli presenti nei magazzini dei negozi. Entro metà anno è previsto il lancio dei nuovi Mac Studio e Studio Display.

Gurman ha fornito anche ulteriori dettagli sui tre dispositivi indossabili attualmente in sviluppo: smart glass, AirPods e ciondolo. Tutti avranno una fotocamera e ovviamente funzionalità AI. Oltre alla nuova Siri ci sarà Visual Intelligence.

Introdotta con iPhone 16 Pro nel 2024, la funzionalità permette di scattare una foto o catturare uno screenshot e chiedere informazioni sul contenuto a ChatGPT. Secondo Gurman, Apple utilizzerà i propri modelli per offrire Visual Intelligence con i tre futuri dispositivi indossabili.