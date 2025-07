OnePlus annuncia Pad Lite, Watch 3 da 43mm e Buds 4

Insieme ai due smartphone della serie Nord, OnePlus ha annunciato altri tre dispositivi. Il più interessante è Pad Lite, un tablet Android che può essere usato per diverse attività. Il produttore cinese ha svelato inoltre la versione da 43 millimetri del Watch 3 e gli auricolari wireless Buds 4.

OnePlus Pad Lite: specifiche e prezzo

Il OnePlus Pad Lite è praticamente la versione economica del OnePlus Pad 3, anche se il design del modulo fotografico posteriore è simile a quello del OnePlus Pad 2. Il tablet ha uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate di 90 Hz. Dimensioni e peso sono 166,46×254,91×7,39 millimetri e 530 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Helio G100, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, quattro altoparlanti, fotocamere posteriore e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e LTE, porta USB Type-C e batteria da 9.340 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 15.0.1 basato su Android 15. I prezzi sono 229,00 euro (6GB+128GB, Wi-Fi) e 259,00 euro (8GB+256GB, LTE). Chi acquisterà il tablet entro il 31 agosto riceverà uno sconto di 30 euro. La custodia costa 34,99 euro.

OnePlus Watch 3 43mm: specifiche e prezzo

Il OnePlus Watch 3 43mm è la versione più piccola del OnePlus Watch 3 (che ha un diametro di 47 millimetri). Anche il design è differente, in quanto non è presente la lunetta. La cassa è in acciaio inossidabile, mentre il cinturino è in fluoroelastomero. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

Queste sono le altre specifiche: schermo AMOLED da 1,32 pollici (466×466 pixel), processore Snapdragon W5 Gen 1, microcontrollore BES2800BP, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 4, NFC GPS e Galileo, accelerometro, giroscopio, bussola, cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, barometro e sensore di luminosità. La batteria da 354 mAh supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Wear OS 5. Il prezzo del OnePlus Watch 3 43mm è 299,00 euro. Fino al 31 agosto è possibile ottenere uno sconto di 30 euro.

OnePlus Buds 4: specifiche e prezzo

OnePlus Buds 4 sono infine i nuovi auricolari wireless con doppio driver (woofer da 11 millimetri e tweeter da 6 millimetri) che offrono una risposta in frequenza compresa tra 15 Hz e 40 kHz. È inoltre presente la cancellazione del rumore fino a 55 dB.

Gli auricolari supportano la tecnologia audio LHDC 5.0 (24 bit e 192 kHz), OnePlus Audio 3D e controlli touch. Ogni auricolare pesa solo 4,7 grammi. Grazie all’intelligenza artificiale è possibile ascoltare la traduzione in tempo reale durante le conversazioni, ma serve uno smartphone OnePlus con almeno OxygenOS 15.0.1.

Il prezzo è 119,00 euro. Fino al 31 agosto è possibile ottenere uno sconto di 20 euro.