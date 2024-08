Pixel 9 Pro Fold è il nuovo smartphone pieghevole di Google

C’è anche Pixel 9 Pro Fold tra gli annunci dell’evento Made by Google andato in scena nella serata di ieri, lo stesso che ha visto la presentazione della linea Pixel 9, di Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2. Il nuovo smartphone pieghevole di bigG costituisce un’evoluzione rispetto al modello precedente, sia dal punto di vista del design sia per quanto riguarda il comparto hardware.

Tutto sullo smartphone pieghevole Pixel 9 Pro Fold

In merito alle specifiche tecniche, sono presenti un display esterno da 6,3 pollici con pannello Actua (OLED), risoluzione 2424×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, uno interno (pieghevole) da 8 pollici con pannello Super Actua Flex (OLED) da 2152×2076 pixel, il processore Tensor G4 affiancato dal chip Titan M2 per la sicurezza, 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 48+10,5+10,8 megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel e fotocamera interna da 10 megapixel, certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, lettore di impronte digitali, supporto Dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, NFC e batteria da 4.650 mAh con ricarica da 45 W.

Le dimensioni sono pari a 154,9×76,2×10,2 millimetri quando chiuso e a 154,9×149,9×5,1 millimetri quando aperto, mentre il peso si attesta a 258 grammi. Sul fronte software, il sistema preinstallato al lancio è Android 14 con sette anni di aggiornamenti garantiti, anche per la sicurezza e le funzionalità.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold è già disponibile per il preordine, ma non in Italia. Con tutta probabilità, mancherà l’appuntamento con il nostro paese, come avvenuto per il modello precedente. I territori scelti da bigG per la commercializzazione sono Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti (eccetto Porto Rico).

È in vendita con prezzi da 1.799 dollari, nelle colorazioni Porcelain e Obsidian. La consegna delle unità acquistate in questa fase prenderà il via il 4 settembre.