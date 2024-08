Non solo Pixel 9: ci sono anche Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2

Non solo smartphone (Pixel 9), l’evento organizzato questa sera da Google porta con sé anche la presentazione di uno smartwatch di nuova generazione e di auricolari wireless rinnovati: si tratta rispettivamente del Pixel Watch 3 e dei Pixel Buds Pro 2.

Le specifiche tecniche del nuovo Pixel Watch 3

L’orologio è proposto nelle due versioni con cassa da 45 mm e da 41 mm in alluminio, sempre con sistema operativo Wear OS 5.0 preinstallato la lancio. Queste le specifiche tecniche integrate.

Dispay Actua con pannello AMOLED LTPO a 320ppi e vetro Gorilla Glass 5;

processore Qualcomm SW5100 con co-processore Cortex M33;

SDRAM da 2 GB e 32 GB di memoria interna eMMC;

connettività 4G-LTE e Wi-Fi 6;

NFC, GPS e Ultrawide Band;

bussola, altimetro, sensori per attività fisica e parametri biometrici;

microfono e altoparlante;

batteria da 420 mAh con ricarica rapida.

Per la versione da 45 mm, le combinazioni di colore sono le seguenti.

Cassa in alluminio Nero opaco, cinturino sportivo Nero ossidiana;

cassa in alluminio Argento lucido, cinturino sportivo Grigio creta;

cassa in alluminio Grigio opaco, cinturino sportivo Grigio verde.

C’è un’opzione in più per quella da 41 mm.

Cassa in alluminio Nero opaco, cinturino sportivo Nero ossidiana;

cassa in alluminio Argento lucido, cinturino sportivo Grigio creta;

cassa in alluminio Oro champagne, cinturino sportivo Grigio verde;

cassa in alluminio Argento lucido, cinturino sportivo Rosa quarzo.

I prezzi e la disponibilità saranno svelati durante l’evento di questa sera.

I nuovi auricolari wireless Pixel Buds Pro 2

L’altra novità annunciata da Google è quella relativa a Pixel Buds Pro 2. Si tratta degli auricolari wireless di nuova generazione destinati alla fascia alta del mercato, che come il modello precedente uniscono un comparto audio senza compromessi a funzionalità avanzate.

Tra le specifiche in dotazione troviamo la connettività Bluetooth 5.4, il chip Tensor A1 progettato internamente per gestire ogni operazione, i driver dinamici da 11 mm progettati misura, la cancellazione del rumore con Silent Seal 2.0 e modalità Trasparenza, tre microfoni e controlli touch a sfioramento. Le cuffie possono contare sulla certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere, la custodia su quella IPX4. L’autonomia complessiva arriva a 48 ore.

Sono quattro le colorazioni previste: Grigio creta, Grigio verde, Verde matcha e Rosa peonia.

Prezzi e disponibilità

Rispetto a quanto visto con gli smartphone della linea Pixel 9, per assistere al lancio dei nuovi smartwatch e auricolari di bigG, bisognerà attendere settembre. Questi i prezzi al lancio e le date fissate per la commercializzazione.