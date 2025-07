Google Pixel 10: la data dell'annuncio è ufficiale

Tra poco più di un mese sapremo tutto su Pixel 10: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 20 agosto, scelta da Google per annunciare la sua nuova famiglia di smartphone. Lo farà con un evento in presenza organizzato a New York, più precisamente quando da noi saranno le 19:00. Con tutta probabilità potrà essere trasmesso in streaming.

20 agosto, evento Made by Google dedicato a Pixel 10

A renderlo noto sono gli inviti spediti alla stampa. Uno di questi è stato condiviso su X da Mark Gurman, firma di Bloomberg. Il suo post è stato commentato direttamente dal gruppo di Mountain View, confermando l’ufficialità dell’appuntamento.

Cosa sarà presentato? Sono attesi quattro smartphone in totale. Il modello base, la variante Pro, il top di gamma Pro XL e il pieghevole Pro Fold. Per tutti è prevista l’integrazione del nuovo processore Tensor G5, ideato internamente da bigG e realizzato da TSMC con processo a 3 nm. Altre novità già anticipate dai rumor dovrebbero riguardare una luminosità maggiore per i display (fino a 3.000 nit) e la certificazione IP68 per il modello con doppio schermo.

Lato software ci sarà ovviamente Android, preinstallato nella sua nuova versione 16 (già avvistata sui Pixel della generazione attuale).

Nei giorni scorsi sono circolate ipotesi anche relative ai prezzi dei vari tagli di memoria fissati da Google per l’Europa. Li riportiamo di seguito. Come sempre, si tratta di cifre non confermate e da prendere con le pinze.

Pixel 10: 128 GB a 899 euro, 256 GB a 999 euro;

Pixel 10 Pro: 128 GB a 1.099 euro, 256 GB a 1.199 euro, 512 GB a 1.329 euro, 1 TB a 1.589 euro;

Pixel 10 Pro XL: 256 GB a 1.299 euro, 512 GB a 1.429 euro, 1 TB a 1.689 euro;

Pixel 10 Pro Fold: 256 GB a 1.899 euro, 512 GB a 2.029 euro, 1 TB a 2.289 euro.

Non è da escludere nemmeno la possibilità di assistere alla presentazione del Google Pixel Watch 4 e di nuovi auricolari della gamma Pixel Buds.