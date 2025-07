Questa è la prima immagine ufficiale del nuovo Pixel 10

Il design di Pixel 10 non è più un segreto: Google ha deciso di mostrarlo direttamente sulle pagine del proprio store ufficiale, ponendo così fine alla pubblicazione dei tanti leak che hanno messo nel mirino l’aspetto del nuovo smartphone. La presentazione, come noto dalla scorsa settimana, andrà in scena il 20 agosto con un evento organizzato a New York. Immediatamente dopo l’annuncio sarà possibile acquistarlo.

Google ha mostrato il design di Pixel 10

L’aspetto riprende da vicino quello già visto con il predecessore Pixel 9, ma con alcune differenze degne di nota, a partire da una colorazione inedita. Ci sono anche tre fotocamere posizionate all’interno del camera bump sul retro: rimane da capire se si tratti del modello base (Pixel 10, come suggerito da un recente rumor) oppure della variante top di gamma (Pixel 10 Pro). Nella generazione precedente, solo quest’ultima aveva in dotazione un terzo sensore posteriore.

Le vere novità, quelle in grado di fare la differenza, dovrebbero concentrarsi soprattutto sotto la scocca, con la dotazione del chip Tensor G5 progettato internamente per gestire prestazioni avanzate e il supporto nativo all’ormai immancabile intelligenza artificiale.

La scorsa settimana sono trapelati i prezzi (non ufficiali) della linea Pixel 10 per l’Europa. Si parla di una spesa a partire da 899 euro per la versione base, che aumenta a 1.099 euro per la variante Pro e raggiunge i 1.299 euro per quella Pro XL. Il pieghevole Pro Fold, forse il primo della categoria con certificazione IP68, dovrebbe invece costare 1.899 euro nella sua configurazione base.

Ovviamente, lato software ci sarà il sistema operativo Android 16, preinstallato e in versione stock, come da tradizione per gli smartphone di Google. Restando in tema, un altro valore aggiunto che bigG offre agli utenti è quello relativo al supporto post-vendita, con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti sia per la piattaforma che per quanto riguarda le nuova funzionalità distribuite e le patch di sicurezza.