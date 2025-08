Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a in ritardo?

Rischia di rimanere a bocca asciutta chi sta aspettando l’evento Google del 20 agosto per la presentazione dei nuovi Pixel 10, guardando con interesse all’arrivo dei nuovi smartphone pieghevole, smartwatch e auricolari wireless. La vendita di questi tre dispositivi potrebbe non avvenire subito, ma slittare di un paio di mesi.

I tre Pixel 10 subito, gli altri dispositivi a ottobre

Il riferimento è a Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a (tutti avvistati in un recente leak), anch’essi più volte protagonisti di rumor e indiscrezioni nell’ultimo periodo. Stando a quanto riportato dal sito WinFuture, la causa del ritardo sarebbe da ricercare in problemi legati alla catena di fornitura.

Saranno comunque annunciati il 20 agosto, ma la disponibilità potrebbe essere posticipata fino a ottobre (il 9 secondo le fonti). Salterebbe dunque il lancio in concomitanza con Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, in arrivo invece a breve, nelle mani degli utenti forse già dal 28 di questo mese. Come sempre accade in questi casi, utilizzare il condizionale è d’obbligo in assenza di conferme o smentite ufficiali.

Nella giornata di ieri, Google ha pubblicato un video sul proprio canale ufficiale YouTube in cui ha mostrato (di nuovo) il design dello smartphone. Lo aveva già fatto anche nelle scorse settimane, mettendo così a tacere le voci di corridoio.

Cosa sappiamo sui nuovi Pixel 10? Tra le specifiche tecniche spiccherà il chip Tensor G5 progettato internamente. Dovrebbe esserci anche il supporto alla ricarica wireless Qi2. Il pieghevole potrebbe essere il primo dispositivo della categoria con certificazione IP68. A livello di funzionalità, invece, il focus sarà sull’intelligenza artificiale, in linea con il trend del momento: Gemini e le sue abilità svolgeranno un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda i prezzi, le indiscrezioni fanno riferimento a 899 euro per il modello base nella versione con 128 GB di memoria interna.