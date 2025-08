Google Pixel 10: supporto diretto alla ricarica magnetica Qi2

I nuovi Google Pixel 10 in dirittura d’arrivo supporteranno la ricarica wireless Qi2 con magneti integrati, offrendo finalmente un’alternativa mainstream per il versante Android al MagSafe di Apple. Lo si apprende, senza indugio alcuno, da un’immagine trapelata nelle scorse ore, visibile in alto e in dettaglio mediante il link in fonte, che mostra quello che sembra essere un disco magnetico di ricarica wireless attaccato al retro del modello base della nuova gamma nella colorazione blu.

Google Pixel 10 con magneti integrati per la ricarica Qi2

L’immagine proviene dal leaker Evan Blass, generalmente considerato piuttosto affidabile, e fa parte di una selezione di foto trapelate relative a Pixel 10, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2A. Con ogni probabilità, il disco per la ricarica Qi2 fa parte della linea di accessori PixelSnap.

Da tenere presente che in precedenza era stata diffusa la voce secondo cui i nuovi device parte della gamma Google Pixel 10 avrebbero sfruttato la ricarica magnetica mediante apposite custodie, dunque senza includere dilettante i magneti, proprio come fatto da Samsung con i vuoi smartphone Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Poiché quest’ultima immagine mostra però il caricabatterie collegato direttamente allo smartphone, pare che Google abbia preferito percorrere la stessa strada del colosso di Cupertino, ovvero, come anticipato, quella che prevede l’inclusione dei magneti direttamente nel device.

Per chi non lo sapesse o non ne avete memoria, Qi2 è uno standard di ricarica wireless magnetica basato su MagSafe e sviluppato con il supporto di Apple. Ad oggi, solo uno smartphone Android lo include, l’HMD Skyline. Lo standard Qi2 è stato recentemente aggiornato con velocità di ricarica fino a 25 W e il Wireless Power Consortium ha annunciato che i principali smartphone Android si uniranno all’ecosistema e a quanto pare i Google Pixel 10 saranno i primi.