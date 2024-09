Threads è una piattaforma social decentralizzata, basata sull’idea di “Fediverso”, ovvero la possibilità per utenti di diversi social network decentralizzati di interagire tra loro. La novità introdotta da Threads consiste in un semplice link – https://www.threads.net/settings/account/fediverse – che punta direttamente alla pagina per abilitare la condivisione sul Fediverso in modo immediato.

Threads semplifica la condivisione sul Fediverso

In parole povere, attivando questa opzione è possibile consentire ai propri post e contenuti su Threads di essere visibili anche dagli utenti di altre piattaforme social decentralizzate appartenenti al Fediverso. Prima di questa modifica, l’attivazione della condivisione sul Fediverso richiedeva una procedura più macchinosa e nascosta nelle impostazioni. Ora basta un clic su un link dedicato.

Invece di richiedere agli utenti di navigare attraverso le impostazioni dell’app per trovare l’opzione di condivisione del Fediverso, ora è possibile condividere un URL specifico che porta direttamente alla schermata di attivazione. Questo approccio semplifica notevolmente il processo, consentendo agli utenti di abilitare la funzione senza perdere troppo tempo.

Il lancio al FediForum

La nuova opzione è stata presentata e lanciata durante una diretta al FediForum, un evento online dedicato a coloro che sviluppano e si interessano al Fediverso e alle tecnologie correlate. Il FediForum è stata la cornice perfetta per presentare questa nuova funzionalità, poiché riunisce esperti e appassionati di protocolli come ActivityPub, AT e Nostr.

La condivisione dei post di Threads sul Fediverso rappresenta un elemento distintivo per la piattaforma. Oltre ad ampliare la portata dei contenuti degli utenti, questa funzionalità dimostra l’impegno del team di ingegneri di Meta nello sviluppo di protocolli aperti che consentono l’interoperabilità con altri servizi, anziché limitare gli utenti esclusivamente alla propria piattaforma.

Bisogna precisare che su Threads l’opzione di condivisione sul Fediverso non è attiva di default per tutti gli utenti. Ciò significa che molte persone potrebbero non sapere dell’esistenza di questa funzionalità e dei vantaggi che comporta. Per questo motivo, alcuni utenti convinti sostenitori del Fediverso hanno iniziato a promuovere attivamente questa fuzione, commentando i post dei profili più popolari su Threads e chiedendo loro di abilitare la condivisione.