 Uber Parking per prenotare i parcheggi
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Uber Parking per prenotare i parcheggi

La nuova funzione Parking di Uber mostra una mappa dei posti auto e permette di filtrare per coperto, scoperto o servizio di ritiro.
Uber Parking per prenotare i parcheggi
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La nuova funzione Parking di Uber mostra una mappa dei posti auto e permette di filtrare per coperto, scoperto o servizio di ritiro.
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Il raggio d’azione di Uber si è appena ampliato con l’aggiunta di Parking. Come si può intuire dal nome, è un servizio che permette di prenotare un parcheggio prima di arrivare a destinazione. L’aggiunta della funzionalità è stata resa possibile grazie all’acquisizione di SpotHero annunciata a febbraio.

Anche i parcheggi nell’app di Uber

Funziona proprio come ci si aspetterebbe. Premendo l’icona dedicata nell’app, poi digitando il luogo in cui si ha intenzione di recarsi, la data e l’ora, dopodiché viene mostrata una mappa interattiva con i prezzi e gli stalli disponibili. Questa la dichiarazione d’intenti.

Con Uber Parking, eliminiamo lo stress di dover cercare un parcheggio e rendiamo Uber ancora più utile, a prescindere da come decidi di spostarti.

Come funziona Uber Parking

È possibile filtrare i risultati scegliendo, ad esempio, se parcheggiare in autonomia o richiedere il ritiro del veicolo, all’aperto oppure al coperto. La prenotazione si completa effettuando il pagamento con il proprio metodo preferito, dopo aver inserito dettagli come il modello dell’auto e il numero della targa. Una volta raggiunta la destinazione, sarà sufficiente scansionare il codice QR assegnato o affidarsi ai sistemi di riconoscimento dei mezzi in dotazione al sito.

Come funziona Uber Parking

La funzionalità Parking di Uber è disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti e in Canada, in circa 400 città e oltre 13.000 parcheggi. È accessibile direttamente dalla stessa piattaforma che si utilizza per prenotare le corse. Non è dato sapere se e quando arriverà altrove.

Aspettando i robotaxi in Europa

Tra le altre iniziative messe in campo di recente dalla società c’è anche quella che punta a portare i robotaxi in Europa. Il Paese scelto per l’avvio del progetto sarebbe la Croazia, grazie alla collaborazione con la cinese Pony.ai. Su questo fronte, Uber sembra aver intenzione di giocare d’anticipo. Hanno già dimostrato lo stesso interesse anche Waymo (Alphabet/Google) e l’accoppiata formata da Bolt e NVIDIA.

Fonte: Uber

Pubblicato il 10 nov 2026

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10 nov 2026
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