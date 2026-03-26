Uber vuole lanciare il primo robotaxi europeo, si parte dalla Croazia

Il primo robotaxi commerciale d’Europa potrebbe partire dalla Croazia. Uber si allea con la cinese Pony AI e la croata Verne, nata come spin-off del produttore di supercar Rimac, per lanciare un servizio di taxi autonomi a Zagabria, dove i veicoli sono già in fase di test sulle strade. Se riescono a passare dai test al servizio a pagamento, sarà il primo robotaxi commerciale sul suolo europeo.

Uber si allea con Pony AI e Verne per i robotaxi in Europa

La struttura dell’accordo divide i ruoli in modo netto: Uber fornisce la piattaforma di trasporto su richiesta e i clienti. Verne gestisce la flotta. Pony AI sviluppa la tecnologia di guida autonoma.

I veicoli in test sono Arcfox Alpha T5 Robotaxi di Pony AI, equipaggiati con il suo stack tecnologico di settima generazione, un veicolo sviluppato e prodotto insieme al gruppo automobilistico statale cinese BAIC. L’obiettivo è portare il servizio in altri mercati europei e aumentare il numero di veicoli nei prossimi anni.

Uber e la strategia di sopravvivenza

L’alleanza con Pony AI e Verne è l’ultimo tassello di una strategia che Uber sta costruendo da mesi, allearsi con il maggior numero possibile di sviluppatori di veicoli autonomi per convincere gli investitori che può sopravvivere all’era dei robotaxi. Se i robotaxi sostituiscono gli autisti umani, Uber rischia di diventare irrilevante, a meno che i robotaxi usino la rete Uber per trovare i clienti.

Nell’ultimo anno, infatti, Uber ha stretto partnership con decine di sviluppatori di veicoli autonomi in tutto il mondo.

La concorrenza in Europa

Uber e i suoi partner non saranno soli. Waymo ha dichiarato l’intenzione di lanciare un servizio robotaxi a Londra nel 2026. Uber stessa sta testando auto a guida autonoma con Momenta in Germania. Volkswagen ha annunciato un servizio di ridesharing autonomo attraverso la sua controllata Moia, sempre in Germania. Senza contare NVIDIA e Bolt, che stanno lavorando insieme per portare i robotaxi sulle strade europee.

L’Europa è in ritardo rispetto a USA e Cina per quanto riguarda la guida autonoma. Il 2026 sarà l’anno in cui il divario si ridurrà?