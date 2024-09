Arriva Bluetooth 6.0, nuove funzioni e wireless più efficiente

Le specifiche del Bluetooth 5 sono state rilasciate nel 2016, introducendo funzionalità pensate principalmente per i dispositivi emergenti dell’Internet of Things. Gli aggiornamenti successivi sono stati pubblicati nel 2019, 2021 e 2023. Ora è arrivato il momento di una versione completamente nuova di questo onnipresente standard di connessione wireless.

Il Bluetooth 6 è ufficiale

Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha appena pubblicato le specifiche di base per l’ultima versione della sua omonima tecnologia wireless. Secondo l’organizzazione, la versione 6.0 delle specifiche di base del Bluetooth introduce nuove funzionalità e miglioramenti alle caratteristiche esistenti. Tuttavia, la caratteristica principale di questa versione sembra essere una nuova opzione chiamata Bluetooth Channel Sounding.

Il SIG sostiene che il Channel Sounding porta una “vera” consapevolezza della distanza ai dispositivi compatibili con il Bluetooth, un’innovazione potenzialmente trasformativa con vantaggi significativi per l’ecosistema wireless.

Supportato da un “robusto” livello di sicurezza, il consorzio afferma che il Channel Sounding migliorerà notevolmente l’esperienza dell’utente per le soluzioni “Trova il mio”, consentendo agli utenti di individuare la posizione esatta degli accessori con grande precisione.

Channel Sounding, l’asso nella manica

Channel Sounding può raggiungere una precisione centimetrica su distanze considerevoli. Inoltre, la tecnologia garantisce che solo gli utenti autorizzati possano sbloccare porte o accedere ad aree protette in edifici dotati di sistemi di sicurezza wireless. Il Bluetooth SIG sottolinea inoltre che gli sviluppatori troveranno prezioso il Channel Sounding, in quanto la sua precisa localizzazione apre numerose opportunità per la creazione di nuove applicazioni.

Le altre caratteristiche dello standard Bluetooth 6.0 offrono graditi miglioramenti nell’efficienza di trasmissione e consegna dei pacchetti di dati. Grazie al Decision-Based Advertising Filtering, la funzione Bluetooth Low Energy Extended Advertising migliorerà l’efficienza di scansione riducendo il tempo di scansione dei canali secondari.

Inoltre, la funzione di monitoraggio degli inserzionisti migliora l’efficienza energetica quando l’host non è in grado di determinare se un dispositivo è ancora nel raggio d’azione. L’Isochronous Adaptation Layer “rende possibile la trasmissione di frame di dati più grandi in pacchetti più piccoli del link-layer”, con una nuova modalità di framing che dovrebbe ridurre la latenza e aumentare l’affidabilità in applicazioni sensibili come le periferiche audio.

La tecnologia Bluetooth 6.0 non sarà disponibile subito

Il Bluetooth Special Interest Group sottolinea la sua capacità di aggiornare e introdurre regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti allo standard Bluetooth. Tuttavia, ciò che il gruppo non considera è il tempo necessario affinché questi progressi appaiano nei dispositivi e negli accessori che i consumatori possono effettivamente acquistare.

Quindi, anche se gli aggiornamenti sono promettenti, potrebbero essere necessari alcuni anni prima che le funzioni Bluetooth 6.0 siano ampiamente disponibili nei prodotti di consumo. Per il momento, le aspettative vanno tenute sotto controllo.