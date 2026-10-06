Google migliora Find Hub: basta avvicinare il telefono al tracker

L’aggiornamento dei Servizi Google Play di ottobre è arrivato. Distribuito il 5 ottobre, porta il numero di versione v26.39 e introduce una decina scarsa di miglioramenti. Tra questi, due sono particolarmente degni di nota e riguardano la rete Find Hub di Google.

Immaginiamo di essere in un bar e di trovare ai piedi del tavolo un mazzo di chiavi dotato di un tracker. A prima vista, impossibile sapere a chi appartenga. E non è sempre facile sapere cosa fare: affidarlo alla cassa del locale sperando che il proprietario torni? Portarlo agli oggetti smarriti?

Servizi Google Play si aggiornano: Find Hub diventa più utile con 2 nuove funzioni

È proprio a questa esigenza, aiutare a identificare un tracker smarrito, che risponde la prima delle novità introdotte dall’aggiornamento dei Servizi Google Play per Find Hub. L’update aggiunge, infatti, il supporto NFC ai tracker compatibili con la rete Localizzazione, come i Pixel Tag. In pratica, basterà avvicinare il telefono al tracker per visualizzarne rapidamente i dettagli e accedere alle relative impostazioni.

Il supporto NFC rende più semplice anche la configurazione dei tracker. Toccando il localizzatore con lo smartphone, infatti, non sarà più necessario aprire Find Hub e selezionare manualmente il dispositivo dall’elenco degli oggetti salvati.

Anche l’aggiunta di un nuovo tracker è più semplice grazie alla seconda novità: l’integrazione di opzioni supplementari durante la configurazione iniziale, ovvero la possibilità di rinominare il tracker, di configurare funzionalità come i Promemoria in caso di dimenticanza o di associare una categoria di oggetti.