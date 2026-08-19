 Batteria infinita, fotocamera professionale ed eleganza: OPPO Reno16 FS 5G
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Batteria infinita, fotocamera professionale ed eleganza: OPPO Reno16 FS 5G

Approfitta anche tu di questa promozione che trovi su Amazon per avere l'OPPO Reno16 FS 5G da 512 GB a un super prezzo.
Batteria infinita, fotocamera professionale ed eleganza: OPPO Reno16 FS 5G
Tecnologia Mobile
Approfitta anche tu di questa promozione che trovi su Amazon per avere l'OPPO Reno16 FS 5G da 512 GB a un super prezzo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il design assomiglia moltissimo a uno dei nuovi iPhone, gode di una batteria esagerata e di uno scomparto grafico eccellente. Stiamo parlando del mitico OPPO Reno16 FS 5G che ora su Amazon puoi avere a 649,99 euro, invece che 799,99 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon troviamo quindi uno sconto del 19% in grado di farti risparmiare 150 euro sul totale. Per ciò che potrai portarti a casa è davvero un ottimo ribasso. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

OPPO Reno16 FS 5G: potentissimo e al giusto prezzo

L’OPPO Reno16 FS 5G è uno smartphone di fascia medio alta che garantisce prestazioni straordinarie e gode di una batteria in grado di arrivare fino a sera senza nessun problema, anche sotto stress. La sua capacità infatti da 6500 mAh gli permette di durare tantissimo e con la ricarica rapida da 45 W lo riporti al 100% in un attimo. Inoltre con il potente processore MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm, sostenuto da 8 GB di RAM, potrai tranquillamente giocare agli ultimi giochi in modo fluido.

{title}

Ha un design molto bello esteticamente, con certificazione di grado IP69K per resistere all’acqua e alla polvere e un peso che si aggira sui 195 grammi, per cui nemmeno troppo pesante. Troviamo poi un ottimo display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità massima che raggiunge 1400 nit. La memoria interna è da 512 GB perciò non avrai nessun problema di archiviazione. E poi c’era scomparto fotografico composto da fotocamera principale da 50 MP, teleobiettivo per ritratti, ultra grandangolare e fotocamera per selfie da 50 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Un best buy assoluto a questa cifra. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno16 FS 5G a 649,99 euro, invece che 799,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

5 ottimi tablet che non ti svuotano il portafoglio

5 ottimi tablet che non ti svuotano il portafoglio
Google non produrrà più i Pixel in Cina dal 2027

Google non produrrà più i Pixel in Cina dal 2027
Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay
I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete

I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete
5 ottimi tablet che non ti svuotano il portafoglio

5 ottimi tablet che non ti svuotano il portafoglio
Google non produrrà più i Pixel in Cina dal 2027

Google non produrrà più i Pixel in Cina dal 2027
Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay
I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete

I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete
Michea Elia
Pubblicato il
19 ago 2026
Link copiato negli appunti