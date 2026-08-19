Batteria infinita, fotocamera professionale ed eleganza: OPPO Reno16 FS 5G

Il design assomiglia moltissimo a uno dei nuovi iPhone, gode di una batteria esagerata e di uno scomparto grafico eccellente. Stiamo parlando del mitico OPPO Reno16 FS 5G che ora su Amazon puoi avere a 649,99 euro, invece che 799,99 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon troviamo quindi uno sconto del 19% in grado di farti risparmiare 150 euro sul totale. Per ciò che potrai portarti a casa è davvero un ottimo ribasso. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

OPPO Reno16 FS 5G: potentissimo e al giusto prezzo

L’OPPO Reno16 FS 5G è uno smartphone di fascia medio alta che garantisce prestazioni straordinarie e gode di una batteria in grado di arrivare fino a sera senza nessun problema, anche sotto stress. La sua capacità infatti da 6500 mAh gli permette di durare tantissimo e con la ricarica rapida da 45 W lo riporti al 100% in un attimo. Inoltre con il potente processore MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm, sostenuto da 8 GB di RAM, potrai tranquillamente giocare agli ultimi giochi in modo fluido.

Ha un design molto bello esteticamente, con certificazione di grado IP69K per resistere all’acqua e alla polvere e un peso che si aggira sui 195 grammi, per cui nemmeno troppo pesante. Troviamo poi un ottimo display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e luminosità massima che raggiunge 1400 nit. La memoria interna è da 512 GB perciò non avrai nessun problema di archiviazione. E poi c’era scomparto fotografico composto da fotocamera principale da 50 MP, teleobiettivo per ritratti, ultra grandangolare e fotocamera per selfie da 50 MP.

Un best buy assoluto a questa cifra. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno16 FS 5G a 649,99 euro, invece che 799,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.