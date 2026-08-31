Non pesa in tasca ma è potente: ecco il Samsung Galaxy S25 Edge

Quando si pensa a un top di gamma ormai ci immaginiamo spese folli e dispositivi pesanti. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione speciale che cambia le regole. Se vai subito su eBay puoi acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge a 469,40 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.

Come puoi vedere dunque sul prezzo di partenza indicato c’è uno sconto del 29% che ti consente di risparmiare la bellezza di oltre 230 euro sul totale. Una grandissima occasione. Inoltre avrai la possibilità di pagarlo in 3 comode rate da 164,80 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 Edge: veste da top, costo da mid

Sicuramente una delle cose più interessanti del Samsung Galaxy S25 Edge in questo momento è il suo costo decisamente basso per un top di gamma. È vero che sacrifica qualcosa rispetto alla fascia alta ma stiamo parlando veramente di robetta in confronto a ciò che offre. Possiede infatti il potente processore Snapdragon 8 Elite con ben 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore. E come memoria interna in questa versione ci sono 256 GB.

È dotato di un bellissimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate adattivo che arriva fino a 120 Hz e un peso di appena 163 grammi per uno spessore di 5,8 mm. In pratica non ti sembrerà nemmeno di averlo in tasca. Offre una fotocamera posteriore principale da 200 MP con ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera per i selfie sempre da 12 MP. Chiaramente avendo un peso così basso ciò che viene “sacrificata” è la batteria. Troviamo infatti una capacità da 3900 mAh che comunque dura per tutto il giorno senza problemi e ha una ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W.

Insomma siamo davanti a uno dei migliori smartphone degli ultimi anni, sia per ciò che offre che per il prezzo. Perciò vai all’istante su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge a 469,40 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRSETT26 al momento del pagamento.