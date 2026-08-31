Android 17 QPR2 Beta 4, Google aggiorna i Pixel: cosa cambia

Lanciato lo scorso 16 giugno, Android 17 si evolve con regolarità. La riservatezza delle connessioni di rete è stata migliorata con l’estensione del supporto a ECH, la gestione della memoria degli smartphone è stata potenziata e una funzione per contrastare il mal d’auto è stata recentemente distribuita. L’arrivo della versione QPR2 beta 4 dovrebbe far muovere ulteriormente le cose.

Android 17 QPR2 Beta 4, tutte le novità

I più curiosi saranno contenti. Google ha appena distribuito la beta 4 di Android 17 QPR2 sui suoi telefoni Pixel. È in arrivo anche una build specifica, dedicata ai Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL e 11 Pro Fold, la disponibilità non è stata ancora comunicata.

Rispondente al grazioso nome di CP41.260814.003.A2, l’aggiornamento porta con sé alcune novità minori. Un nuovo tile dedicato alla trasmissione vocale fa la sua comparsa nelle impostazioni rapide ed è stato aggiunto un menu chiamato “Notification Intelligence“. Si trovano in particolare i riassunti delle notifiche generati dall’intelligenza artificiale, ma anche una modalità pausa e un sistema di organizzazione degli avvisi.

Google ha inoltre incluso nuovi badge nelle opzioni per lo sfondo e nuove opzioni di personalizzazione della barra di stato. Il colosso della tecnologia ha anche leggermente modificato l’aspetto del menu che appare quando l’utente tiene premuto a lungo sullo sfondo.

Una valanga di correzioni

Se le novità sul fronte delle funzionalità sono relativamente scarse, Google ha invece investito parecchio sul piano delle correzioni. I suoi team hanno affrontato un gran numero di bug: problemi di surriscaldamento e riavvii improvvisi, malfunzionamenti della navigazione gestuale, impossibilità di digitare testo per cercare applicazioni… L’elenco è lungo e mostra chiaramente che c’è ancora molto da fare.

Se alcuni bug sono minori, altri sono più significativi. L’audio delle chiamate passava talvolta all’altoparlante anziché a un paio di cuffie collegate via Bluetooth. La registrazione dello schermo bloccava il microfono per tutte le applicazioni e bisognava riavviare lo smartphone per risolvere il problema. Quanto al riconoscimento facciale in condizioni di scarsa illuminazione, risultava talvolta difettoso. Altro bug leggermente irritante: la ricarica rallentava considerevolmente negli ultimi 2%.

Come si vede, Big G ha ancora molto lavoro da fare prima di arrivare a una versione stabile, ma ha tutto il tempo per correggere la rotta, la prossima versione stabile non dovrebbe essere lanciata prima di dicembre.