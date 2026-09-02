 Fitness e salute con 21gg di autonomia: XIAOMI Smart Band 10 Pro
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Fitness e salute con 21gg di autonomia: XIAOMI Smart Band 10 Pro

La XIAOMI Smart Band 10 Pro offre oltre 150 modalità di allenamento, una batteria da 21 giorni ed è in offerta su Amazon al 31%.
Fitness e salute con 21gg di autonomia: XIAOMI Smart Band 10 Pro
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La XIAOMI Smart Band 10 Pro offre oltre 150 modalità di allenamento, una batteria da 21 giorni ed è in offerta su Amazon al 31%.
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Hai sempre desiderato una smart band per monitorare costantemente il tuo stato di salute, le attività sportive e il sonno in modo preciso? Allora approfitta di questa ottima occasione che ti segnaliamo. Vai subito su Amazon e potrai acquistare la XIAOMI Smart Band 10 Pro a 69 euro, invece che 99,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon troviamo quindi uno sconto del 31% che ti fa risparmiare più di 30 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere non è davvero niente male. Allo stesso prezzo troverai la colorazione nera e argento e potrai anche decidere di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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XIAOMI Smart Band 10 Pro: tutto sotto controllo

Con la XIAOMI Smart Band 10 Pro potrai tenere sotto controllo il tuo corpo grazie a un preciso sensore in grado di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, lo stress, la salute mestruale e il sonno. Puoi inoltre sfruttare le oltre 150 modalità sportive per tenerti in forma sia dentro casa che fuori casa. Ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

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Ha un design ultra sottile con uno spessore di 9,7 mm ed è dotata di un display rettangolare AMOLED da 1,74 pollici estremamente luminoso e quindi visibile anche di fronte alla luce del sole. Possiede il GNSS indipendente a 5 sistemi con GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS integrati per offrire la massima precisione. E potrai indossarlo per ben 21 giorni di uso leggero, 15 giorni di uso standard e 8 giorni di uso intenso.

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Questa è indubbiamente una delle migliori promozioni nella categoria e per non rischiare di perderla dovrai essere rapido. Perciò fiondati su Amazon e fai tua la XIAOMI Smart Band 10 Pro a 69 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 2 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
2 set 2026
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