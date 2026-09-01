Xbox: è possibile trasformare in digitale i giochi rimossi dallo Store

Xbox ha presentato qualche giorno fa un nuovo strumento che permette di inserire un disco in una Xbox One o Xbox Series X per ottenere automaticamente una licenza digitale del gioco in questione, associata al proprio account. Questo sistema è presentato come un modo per preservare il videogioco, ma anche per beneficiare delle funzionalità del digitale per i propri titoli acquistati in formato fisico, come Xbox Play Anywhere o Xbox Cloud Gaming. Permette così di avviare i propri giochi sulle macchine prive di lettore disco, come la Xbox Series S, i PC o ancora le console portatili di tipo ROG Ally.

Xbox, i giochi rimossi dallo Store possono diventare digitali grazie ai dischi

I membri del programma beta Xbox Insider possono iniziare a testare questo strumento dal 31 agosto. E i primi riscontri degli utenti sono molto positivi. Ottenere le licenze digitali è facile, anche se può richiedere tempo se si dispone di una vasta libreria, poiché bisogna inserire ogni disco per il quale si desidera recuperare i diritti digitali. E Microsoft ci ha persino riservato una bella sorpresa.

I giochi rimossi dal Microsoft Store e dall’Xbox Store sono compatibili

L’azienda annunciava migliaia di giochi compatibili al lancio, ma che alcuni potevano mancare all’appello. Si immaginava allora che il riferimento fosse ai titoli ritirati dallo store ufficiale. Sembrava logico che i giochi non più venduti e supportati dal negozio Xbox non fossero compatibili. Eppure lo sono eccome. I giochi che non sono più disponibili sul negozio online possono effettivamente essere convertiti in licenze digitali se si possiede una copia su disco. Questi titoli non cadranno così nell’oblio e diventano giocabili su nuovi supporti.

Se alcuni giochi non sono compatibili con questa funzionalità, è sicuramente perché Microsoft non ha trovato un accordo con il rispettivo editore. L’azienda ha annunciato che altri titoli saranno supportati in futuro.