5 offerte eBay super utili: scopri gli imperdibili

Su eBay abbiamo individuato le 5 offerte super utili, veri e propri prodotti definiti dagli esperti “imperdibili“. Tutti sono compatibili con il nuovo coupon PSPRSETT26 grazie al quale puoi ottenere fino a 30 euro di extra sconto sul prezzo già in promozione.

Iniziamo con un’offerta disponibile solo per oggi! Si tratta del Notebook da Gaming ERAZER, con 16GB di RAM e 512GB di SSD, dotato di RTX 4050, in promozione a soli 596,99 euro con PSPRSETT26! Ne sono rimasti solo 9 disponibili a magazzino e hai poche ore prima che la promozione finisca.

Continuiamo con questo trapano e avvitatore a percussione con doppia batteria, venduto completo di valigetta e utensili. Oggi lo acquisti a soli 30 euro su eBay con PSPRSETT26! Grazie alla qualità di questo prodotto e all’assistenza assicurata vai sul sicuro. Ne sono stati già venduti più di 2700 esemplari.

A soli 384 euro con il coupon PSPRSETT26, su eBay ti assicuri l’Aspirapolvere lavapavimenti Dyson V12 Detect Slim Submarine! Si tratta di un vero e proprio gioiellino che renderà facile e piacevole pulire casa. Risparmia tempo e dedicalo a te!

Cucinare sano con gusto non sarà più un’utopia grazie alla Friggitrice ad Aria Ariete 4630. Con un mega cestello da 9 litri e una potenza di 1500 W cucini per tutta la famiglia in un attimo. Oggi è tua per soli 66 euro con il codice PSPRSETT26!

Terminiamo con l’amatissimo Galaxy Z Flip8, il nuovo pieghevole di Samsung che sta facendo innamorare tutti. Dotato di 12GB di RAM e 512GB di ROM, offre tutto il necessario per multitasking, gaming e spazio per app e giochi. A soli 849,99 euro con PSPRSETT26 è un regalo!