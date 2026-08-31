 Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità
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Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità

Le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort Headphones hanno la cancellazione del rumore, una batteria fino a 24 ore e sono comodissime.
Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità
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Le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort Headphones hanno la cancellazione del rumore, una batteria fino a 24 ore e sono comodissime.
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Ascolta la tua musica preferita in qualsiasi posto senza che nessuno ti disturbi con delle cuffie Bluetooth eccezionali che oggi potrai avere a molto meno del loro prezzo. Stiamo parlando delle mitiche Bose QuietComfort Headphones che su Amazon puoi acquistare a 199,49 euro, invece che 249,95 euro.

Dunque con lo sconto del 20% proposto sul pezzo di listino indicato potrai risparmiare più di 50 euro sul totale. Potrai anche decidere di acquistarle subito e pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai presto perché l’occasione è davvero interessantissima.

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Bose QuietComfort Headphones: tutta la musica che cerchi

Con le Bose QuietComfort Headphones potrai ascoltare la musica in qualsiasi posto, anche in quelli più rumorosi e affollati, senza nessuna distrazione. Sono infatti dotate della cancellazione del rumore e con gli ampi padiglioni Over-ear l’isolamento acustico è perfetto. Sono anche molto comode e potrai facilmente regolare l’archetto e avvalerti di comandi per controllare, tra le altre cose, il volume e le tracce musicali.

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La tecnologia Bluetooth 5.1 garantisce una connessione veloce, affidabile e a bassa latenza per poterle usare tranquillamente anche mentre giochi o guardi film e serie TV. Sono poi dotate della modalità trasparenza che è ideale quando vuoi ascoltare la musica o altro senza isolarti completamente da ciò che ti circonda. Troverai incluso un cavo audio che ti permetterà di usarle anche in questo modo e una custodia da viaggio. Inoltre potrai avvalerti di una grande autonomia che arriva fino a 24 ore con una singola ricarica e che aggiunge altre 2 ore in soli 15 minuti di ricarica.

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Potrai acquistare queste fantastiche cuffie in più colorazioni allo stesso prezzo. Non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e fai tue le Bose QuietComfort Headphones a 199,49 euro, invece che 249,95 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 31 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
31 ago 2026
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