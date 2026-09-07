 Teufel IKONIO è lo speaker Wi-Fi da 650 watt che punta sull'Hi-Fi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Teufel IKONIO è lo speaker Wi-Fi da 650 watt che punta sull'Hi-Fi

Il nuovo Teufel IKONIO punta sull'audio Hi-Fi con 650 watt, otto canali di amplificazione e tre modalità diverse di diffusione del suono.
Teufel IKONIO è lo speaker Wi-Fi da 650 watt che punta sull'Hi-Fi
Tecnologia Audio Hifi
Il nuovo Teufel IKONIO punta sull'audio Hi-Fi con 650 watt, otto canali di amplificazione e tre modalità diverse di diffusione del suono.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Nel comunicato di Teufel che abbiamo appena ricevuto in redazione, IKONIO è descritto come il nuovo speaker Wi-Fi di punta della serie HOME, un altoparlante all-in-one che combina la potenza dell’Hi-Fi con la versatilità dello streaming. I punti di forza? 650 watt RMS di potenza, due woofer da 200 mm integrati e un sistema attivo a tre vie, ma anche il supporto nativo ad AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect e Bluetooth 5.1.

IKONIO di Teufel non è il solito speaker wireless

Integra un totale di otto driver e altrettanti canali di amplificazione indipendenti, per coprire un ampio spettro di frequenze, mentre la tecnologia proprietaria Dynamore Ultra permette di diffondere il suono su tre lati della stanza. Sul fronte del design, l’ingombro è ridotto a soli 30x30x38 centimetri. Può essere posizionato su una base o in qualsiasi punto con il supporto K&M opzionale.

Il design dello speaker Teufel IKONIO

All’interno c’è un processore di segnale digitale (DSP) che gestisce l’amplificazione, mentre il sistema di raffreddamento passivo assicura un funzionamento silenzioso, senza ricorrere alle ventole. Di seguito le tre modalità supportate.

  • Immersiva: crea un palcoscenico sonoro ampio e profondo. Anche utilizzandolo
    singolarmente, offre un’esperienza audio ad alta risoluzione, con una riproduzione
    naturale e dettagliata e un’impronta Hi-Fi.
  • Omnidirezionale: il diffusore si trasforma in un centro sonoro a 360 gradi, irradiando il suono uniformemente nello spazio. Ideale quando IKONIO è posizionato liberamente nella stanza e l’ascolto avviene da punti diversi, mantenendo una resa omogenea indipendentemente dalla posizione.
  • Mono: in questa configurazione, concentra la sua potenza sonora frontalmente. Questa proiezione diretta soddisfa i requisiti classici dell’Hi-Fi per essere la base del funzionamento stereo wireless.

Lo speaker Teufel IKONIO in configurazione stereo

Come si può intuire dalle caratteristiche, non è un prodotto economico: Teufel IKONIO è in vendita al prezzo di 1.199,99 euro, sul negozio online ufficiale del marchio. È disponibile anche il set stereo con un secondo altoparlante da abbinare nello stesso ambiente.

Fonte: Teufel

Pubblicato il 7 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono

Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono
Un suono senza compromessi con le Nothing Headphone (a) ora al 30%

Un suono senza compromessi con le Nothing Headphone (a) ora al 30%
Auricolari e Cuffie di marca a meno di 30€ su Amazon

Auricolari e Cuffie di marca a meno di 30€ su Amazon
Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità

Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità
Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono

Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono
Un suono senza compromessi con le Nothing Headphone (a) ora al 30%

Un suono senza compromessi con le Nothing Headphone (a) ora al 30%
Auricolari e Cuffie di marca a meno di 30€ su Amazon

Auricolari e Cuffie di marca a meno di 30€ su Amazon
Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità

Bose QuietComfort Headphones: niente rumore, suono ricco e comodità
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 set 2026
Link copiato negli appunti