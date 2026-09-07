Teufel IKONIO è lo speaker Wi-Fi da 650 watt che punta sull'Hi-Fi

Nel comunicato di Teufel che abbiamo appena ricevuto in redazione, IKONIO è descritto come il nuovo speaker Wi-Fi di punta della serie HOME , un altoparlante all-in-one che combina la potenza dell’Hi-Fi con la versatilità dello streaming . I punti di forza? 650 watt RMS di potenza, due woofer da 200 mm integrati e un sistema attivo a tre vie, ma anche il supporto nativo ad AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect e Bluetooth 5.1.

IKONIO di Teufel non è il solito speaker wireless

Integra un totale di otto driver e altrettanti canali di amplificazione indipendenti, per coprire un ampio spettro di frequenze, mentre la tecnologia proprietaria Dynamore Ultra permette di diffondere il suono su tre lati della stanza. Sul fronte del design, l’ingombro è ridotto a soli 30x30x38 centimetri. Può essere posizionato su una base o in qualsiasi punto con il supporto K&M opzionale.

All’interno c’è un processore di segnale digitale (DSP) che gestisce l’amplificazione, mentre il sistema di raffreddamento passivo assicura un funzionamento silenzioso, senza ricorrere alle ventole. Di seguito le tre modalità supportate.

Immersiva: crea un palcoscenico sonoro ampio e profondo. Anche utilizzandolo

singolarmente, offre un’esperienza audio ad alta risoluzione, con una riproduzione

naturale e dettagliata e un’impronta Hi-Fi.

singolarmente, offre un’esperienza audio ad alta risoluzione, con una riproduzione naturale e dettagliata e un’impronta Hi-Fi. Omnidirezionale: il diffusore si trasforma in un centro sonoro a 360 gradi, irradiando il suono uniformemente nello spazio. Ideale quando IKONIO è posizionato liberamente nella stanza e l’ascolto avviene da punti diversi, mantenendo una resa omogenea indipendentemente dalla posizione.

Mono: in questa configurazione, concentra la sua potenza sonora frontalmente. Questa proiezione diretta soddisfa i requisiti classici dell’Hi-Fi per essere la base del funzionamento stereo wireless.

Come si può intuire dalle caratteristiche, non è un prodotto economico: Teufel IKONIO è in vendita al prezzo di 1.199,99 euro, sul negozio online ufficiale del marchio. È disponibile anche il set stereo con un secondo altoparlante da abbinare nello stesso ambiente.