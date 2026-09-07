 Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono
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Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono

Le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 garantiscono un suono eccezionale, estremamente fedele, microfono e grande comodità.
Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono
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Le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 garantiscono un suono eccezionale, estremamente fedele, microfono e grande comodità.
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Durante i videogiochi una delle cose più importanti è sentire bene i suoni e i rumori e per questo ci vogliono delle cuffie wireless da gaming di ottima qualità. Se non vuoi spendere troppo vai subito su Amazon e fai tu le Corsair HS35 v3 a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro.

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Corsair HS35 v3: un suono coinvolgente senza distrazioni

Le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 garantiscono un suono eccellente grazie a driver in neodimio da 50 mm e un audio spaziale Dolby Atmos (disponibile solo su PC). Il suono è dinamico e garantisce una straordinaria immersione nei tuoi titoli preferiti. Inoltre con il microfono omnidirezionale removibile potrai comunicare con i tuoi amici durante le partite in multiplayer online riuscendo a farti capire perfettamente.

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Garantiscono un grandissimo comfort. Hanno cuscinetti con morbido tessuto e un archetto flebile e regolabile con fascia per la testa in modo che risultino comode anche dopo diverse ore che le indossi. Potrai sfruttare la connessione wireless con il ricevitore da 2,4 GHz oppure la modalità Bluetooth per poterle collegare velocemente a qualsiasi piattaforma. Senza dimenticare che garantiscono un’autonomia che arriva fino a 30 ore con una ricarica completa.

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Pubblicato il 7 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 set 2026
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