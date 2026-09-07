Con le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 non perdi nemmeno un suono

Durante i videogiochi una delle cose più importanti è sentire bene i suoni e i rumori e per questo ci vogliono delle cuffie wireless da gaming di ottima qualità. Se non vuoi spendere troppo vai subito su Amazon e fai tu le Corsair HS35 v3 a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro.

Oggi dunque potrai avvalerti di uno sconto del 25% sul prezzo di partenza indicato da Amazon e risparmiare 20 euro sul totale. Inoltre allo stesso prezzo puoi decidere tra la colorazione bianca e quella nera. L’offerta ha un limite di tempo per cui non tardare.

Corsair HS35 v3: un suono coinvolgente senza distrazioni

Le cuffie wireless da Gaming Corsair HS35 v3 garantiscono un suono eccellente grazie a driver in neodimio da 50 mm e un audio spaziale Dolby Atmos (disponibile solo su PC). Il suono è dinamico e garantisce una straordinaria immersione nei tuoi titoli preferiti. Inoltre con il microfono omnidirezionale removibile potrai comunicare con i tuoi amici durante le partite in multiplayer online riuscendo a farti capire perfettamente.

Garantiscono un grandissimo comfort. Hanno cuscinetti con morbido tessuto e un archetto flebile e regolabile con fascia per la testa in modo che risultino comode anche dopo diverse ore che le indossi. Potrai sfruttare la connessione wireless con il ricevitore da 2,4 GHz oppure la modalità Bluetooth per poterle collegare velocemente a qualsiasi piattaforma. Senza dimenticare che garantiscono un’autonomia che arriva fino a 30 ore con una ricarica completa.

Questa è indubbiamente una delle migliori promozioni nella categoria per cui non fartela scappare. Prima che il prezzo torni alla normalità o le unità disponibili finiscano vai su Amazon e acquista le Corsair HS35 v3 a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.