IKEA porta KALLAX in Skyrim, lo scaffale raccoglie il bottino

IKEA ha appena lanciato un’iniziativa promozionale che vale la pena segnalare. Quando un’idea è azzeccata e originale, merita uno spazio. È quella che porta la versione digitale di uno dei suoi mobili più venduti nel mondo di Skyrim, il gioco di ruolo della serie The Elder Scroll. Dopo averla scaricata e installata (link a fondo articolo), lo scaffale KALLAX seguirà il protagonista in-game in ogni suo passo. È la stessa struttura modulare e componibile che molti di noi hanno in casa.

La mod di IKEA porta lo scaffale KALLAX in Skyrim

La trovata è molto simpatica e divertente, decisamente ben realizzata. Fa leva sul fatto che durante l’avventura, il giocatore accumula una miriade di oggetti che non troveranno mai posto nell’inventario, lasciando dietro di sé una scia di armi, armature e molto altro, in modo disordinato e disorganizzato. Ecco dunque che urlando AYE-KEY-YAH si vede comparire il complemento d’arredo alle proprie spalle. Il filmato condiviso merita un minuto del nostro tempo.

KALLAX STORAGEBORN, questo il nome dell’oggetto destinato a Skyrim, è descritto come un nuovo companion con la voce di Matt Berry . Per chi non lo sa, è un attore e musicista britannico che ha già interpretato un personaggio nel film di Minecraft.

Nel corso della tua avventura, costruisci il tuo personale KALLAX STORAGEBORN. Grazie a una capacità di stoccaggio sconfinata, alla possibilità di raccogliere bottino, riordinare la tua dimora e venire evocato tramite un nuovo Thu’um […] KALLAX rivoluzionerà per sempre la gestione del disordine.

Non è la prima trovata pubblicitaria azzeccata messa in campo dal colosso svedese dell’arredamento. Un anno fa circa abbiamo segnalato su queste pagine il letto in miniatura per lo smartphone, in linea con il principio del digital detox. È inutile cercare la Phone Sleep Collection di cui fa parte, non è mai arrivata in Italia.