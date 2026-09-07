Trump trasforma la deportazione in un gioco, Tetris non ci sta

L’indirizzo arcade.gov rimanda a una sezione sul sito istituzionale della Casa Bianca che ospita cinque minigiochi: la nuova frontiera della propaganda trumpiana passa dal gaming 8-bit. E un po’ come tutto ciò che riguarda il tycoon, è un’idea che sta già facendo discutere.

I giochi di Trump contro l’immigrazione

In nessun caso il gameplay brilla per originalità, ma non è certo questo l’obiettivo. Ogni titolo cela nemmeno troppo velatamente un messaggio politico, una dichiarazione d’intenti. Il lancio a un paio di mesi dalle elezioni di metà mandato non sembra casuale.

Flappy Bill

Il primo dell’elenco è Flappy Bill, un clone dichiarato di Flappy Bird. L’obiettivo è quello di far volare l’aquila americana superando le colonne del National Mall, evitando che si schianti.

Build the Wall

Fin dalla schermata introduttiva si capisce che Build the Wall è ispirato a Tetris. In questo caso, però, i blocchi sono quelli destinati a creare un muro al confine con il Messico, per impedire l’ingresso di creature rappresentate come zombie fluorescenti…

L’account ufficiale di Tetris è subito entrato a gamba tesa sull’iniziativa, affermando di non essere in alcun modo coinvolto e minacciando nemmeno troppo velatamente una causa legale per infrazione del copyright, oltre che sottolineando il proprio disaccordo con il messaggio veicolato. Chi l’avrebbe mai detto.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’. P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

Rio Run

Il gameplay di Rio Run prevede di spostare un personaggio nel pattugliamento dell’argine di un fiume e di catturare chi sta cercando di attraversarlo. Una sorta di Snake, in cui creare una coda di deportati.

Supply Line

Supply Line è forse quello immediatamente meno comprensibile, ma che ben descrive l’approccio trumpiano al tema della salute, soprattutto in relazione ai più piccoli. Bisogna evitare che alcuni cibi finiscano nel pranzo delle scuole.

Trump Savings Tycoons

Infine, c’è Trump Savings Tycoons, in cui raccogliere denaro e monete d’oro. È un riferimento al programma dell’amministrazione che prevede conti di investimento per i minori.