 Trump trasforma la deportazione in un gioco, Tetris non ci sta
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Trump trasforma la deportazione in un gioco, Tetris non ci sta

Il sito istituzionale della Casa Bianca ha pubblicato cinque minigiochi legati alle politiche di Trump, dall'immigrazione all'alimentazione.
Trump trasforma la deportazione in un gioco, Tetris non ci sta
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Il sito istituzionale della Casa Bianca ha pubblicato cinque minigiochi legati alle politiche di Trump, dall'immigrazione all'alimentazione.
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L’indirizzo arcade.gov rimanda a una sezione sul sito istituzionale della Casa Bianca che ospita cinque minigiochi: la nuova frontiera della propaganda trumpiana passa dal gaming 8-bit. E un po’ come tutto ciò che riguarda il tycoon, è un’idea che sta già facendo discutere.

I giochi di Trump contro l’immigrazione

In nessun caso il gameplay brilla per originalità, ma non è certo questo l’obiettivo. Ogni titolo cela nemmeno troppo velatamente un messaggio politico, una dichiarazione d’intenti. Il lancio a un paio di mesi dalle elezioni di metà mandato non sembra casuale.

Flappy Bill

Il primo dell’elenco è Flappy Bill, un clone dichiarato di Flappy Bird. L’obiettivo è quello di far volare l’aquila americana superando le colonne del National Mall, evitando che si schianti.

Uno screenshot per Flappy Bill

Build the Wall

Fin dalla schermata introduttiva si capisce che Build the Wall è ispirato a Tetris. In questo caso, però, i blocchi sono quelli destinati a creare un muro al confine con il Messico, per impedire l’ingresso di creature rappresentate come zombie fluorescenti…

Uno screenshot per Build the Wall

L’account ufficiale di Tetris è subito entrato a gamba tesa sull’iniziativa, affermando di non essere in alcun modo coinvolto e minacciando nemmeno troppo velatamente una causa legale per infrazione del copyright, oltre che sottolineando il proprio disaccordo con il messaggio veicolato. Chi l’avrebbe mai detto.

Rio Run

Il gameplay di Rio Run prevede di spostare un personaggio nel pattugliamento dell’argine di un fiume e di catturare chi sta cercando di attraversarlo. Una sorta di Snake, in cui creare una coda di deportati.

Uno screenshot per Rio Run

Supply Line

Supply Line è forse quello immediatamente meno comprensibile, ma che ben descrive l’approccio trumpiano al tema della salute, soprattutto in relazione ai più piccoli. Bisogna evitare che alcuni cibi finiscano nel pranzo delle scuole.

Uno screenshot per Supply Line

Trump Savings Tycoons

Infine, c’è Trump Savings Tycoons, in cui raccogliere denaro e monete d’oro. È un riferimento al programma dell’amministrazione che prevede conti di investimento per i minori.

Uno screenshot per Trump Savings Tycoons 

Fonte: The White House

Pubblicato il 7 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 set 2026
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