La prima PlayStation torna in versione LEGO, un altro must have

LEGO ci ha preso gusto con il retrogaming, ha capito che c’è una fetta di appassionati disposti a mettere mano al portafoglio per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo ottenuto con la versione a mattoncini del Game Boy di Nintendo e con quella del Mega Drive di SEGA, il trittico della console war si completa con l’arrivo della prima PlayStation di casa Sony, la piattaforma capace di cambiare per sempre il panorama dei videogiochi. A dire il vero mancherebbe ancora Microsoft con la sua XBOX, ma mai dire mai, è solo questione di licenze da acquisire.

La prima PlayStation torna con i mattoncini LEGO

Il set #72306 è composto da un totale di 1.911 pezzi da assemblare, per arrivare a un modello dalle dimensioni pari a oltre 6 centimetri di altezza, 26 centimetri di larghezza e 19 centimetri di profondità. Non manca nemmeno il controller con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi dalla metà degli anni ’90 in poi, rigorosamente cablato: all’epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato.

E come spesso accade con LEGO, l’involucro è solo l’inizio. All’interno ci sono easter egg ispirati ad alcuni dei titoli che hanno segnato l’epoca PS: Gran Turismo e Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da estrarre dai due lati. A questo si aggiungono i pulsanti funzionanti Open e Power. Qui sotto la confezione.

Prezzo, disponibilità e acquisto in Early Access

Il nuovo set LEGO dedicato alla prima PlayStation sarà in vendita per tutti a partire dal 4 ottobre 2026, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dall’1 ottobre. Potrà essere acquistato al prezzo di 159,99 euro. Non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano già pronti a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania o, perché no, su una mensola dell’ufficio.