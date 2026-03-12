Ufficiale l'arrivo della cassa IKEA KALLSUP in Italia, ma il prezzo?

Pochi giorni fa abbiamo scritto di KALLSUP, la nuova cassa Bluetooth di IKEA avvistata sui primi store online europei del gruppo. Oggi riceviamo in redazione il comunicato stampa ufficiale che ne conferma l’arrivo anche in Italia, svelando qualche informazione in più. Manca però ancora un dettaglio molto importante: il prezzo di vendita, con tutta probabilità lo scopriremo solo al lancio.

In Italia dal mese prossimo: IKEA KALLSUP

Presentata inizialmente a gennaio alla fiera CES di Las Vegas, sarà disponibile nei negozi del nostro paese a partire da aprile, ma non sappiamo quanto costerà. Oltreoceano è proposta a 9,99 dollari, mentre in Germania la si può già comprare a 5 euro. C’è da sperare che questa volta per noi il cambio non sia sfavorevole.

Per il designer Ola Wihlborg che lo ha realizzato è un prodotto che, pur nelle sue dimensioni compatte offre un suono di alta qualità, rendendo l’esperienza musicale accessibile a tutti, ovunque si trovino . È sostanzialmente un cubo con lati da 7 centimetri disponibile nelle colorazioni bianco, verde chiaro e rosa.

A rendere interessante KALLSUP è la possibilità di collegarne fino a 100 per dar vita a un impianto audio distribuito in tutta la casa, con la semplice pressione di due tasti: saranno in grado di riprodurre la stessa musica in ogni stanza, in modo sincronizzato. Oltre a questo, non necessita di alimentazione esterna grazie alla batteria con autonomia dichiarata di 9 ore (al 50% del volume).

Volevo realizzare una cassa che fosse compatta ma capace di offrire un suono potente e chiaro. Il design si ispira a ciò che considero essenziale per l’uso quotidiano, con una forma pratica e facilmente adattabile a qualsiasi ambiente.

Occhi puntati sugli scaffali dei negozi IKEA, dove arriverà nel mese di aprile. Allora ne conosceremo anche il prezzo. Non facciamo fatica a immaginare che lo vedremo poi in molte abitazioni.